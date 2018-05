Dontnod : lancement de l'IPO

03/05/2018 | 12:13

Le studio de développement français Dontnod a annoncé ce jeudi le lancement de son introduction en Bourse dans l'optique de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.



Cette opération du spécialiste français des jeux vidéos narratifs implique une augmentation de capital d'environ 20,1 millions d'euros. Elle pourra être portée à un maximum de 23,1 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et à un maximum de 26,6 millions en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation, sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, de 17,19 euros par action (une fourchette de 14,62 euros à 19,76 euros par action a été annoncée).



1.168.754 actions nouvelles seront émises, un chiffre pouvant être porté à 1.334.067 en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et à 1.545.677 en cas d'exercice de 'intégralité de l'option de surallocation.



Le période de souscription s'ouvre aujourd'hui via une Offre à prix ouvert (OPO) et un placement global. Elle se terminera le 17 mai. Les premiers échanges sur le marché Euronext Growth débuteront quant à eux le 23 mai.



Modern Vision Entertainment Ltd, contrôlée par l'actionnaire majoritaire de Dontnod, s'est engagé à placer irrévocablement un ordre de souscription à hauteur de la créance qu'il détient, soit 3,1 millions d'euros. Trois nouveaux investisseurs (Keren Finance, Ostrum Asset Management et Turenne Capital) se sont par ailleurs engagés, de manière irrévocable, à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant global de 7,5 millions d'euros.



Créé en 2008, le studio Dontnod développe des jeux vidéos dans divers genres : aventure, jeux de rôle, action... Il propose une expérience narrative et des mécaniques de jeux inspirées des séries, 'par épisodes'. Son plus gros succès, Life Is Strange, édité par Square Enix, a compté plus de 3 millions de joueurs payants. Il s'est placé en première position des jeux narratifs à travers le monde, devant des productions comme The Walking Dead. Sa suite doit sortir prochainement, tout comme Vampyre, la nouvelle création originale de Dontnod.



La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros, contre 7,24 millions lors de l'exercice précédent.



'L'IPO nous permettra d'accélérer le cercle vertueux dans lequel Dontnod se trouve. Elle nous permettra d'accélérer le rythme de sorties des jeux, d'augmenter les parts de co-production et d'être en mesure de saisir les opportunités de croissance externe', a indiqué, lors de la présentation de l'introduction en Bourse, Oskar Guilbert, PDG fondateur de Dontnod.



