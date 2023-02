DoorDash dépasse les estimations de revenus car la demande des consommateurs reste forte

Alors que les craintes d'une récession s'intensifient aux États-Unis, les consommateurs soucieux des coûts sont restés fidèles à leur habitude pandémique de commander des repas abordables à la maison plutôt que de dîner au restaurant, ce qui a dopé les revenus de sociétés comme DoorDash et UberEats, société mère d'Uber Technologies Inc.

DoorDash continue de voir les consommateurs commander plus fréquemment, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters, ajoutant qu'en 2022, elle a vu plus de consommateurs que jamais utiliser la plateforme.

Le total des commandes a augmenté de 27% à 467 millions au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Le numéro un américain de la livraison de nourriture s'attend à ce que la valeur brute des commandes - la valeur totale de toutes les commandes de l'appli et des frais d'abonnement - se situe entre 60 et 63 milliards de dollars pour 2023, contre 53,4 milliards de dollars qu'il a déclarés en 2022.

Les revenus de la société basée à San Francisco ont bondi de 40 % pour atteindre 1,82 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre. Les analystes avaient prévu environ 1,77 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Toutefois, la perte nette trimestrielle de la société s'est creusée pour atteindre 642 millions de dollars, soit 1,65 $ par action, contre 155 millions de dollars, soit 45 cents, un an plus tôt, en raison des coûts liés à la rémunération à base d'actions et aux réductions de personnel.

Fin novembre, la société avait annoncé qu'elle allait supprimer environ 1 250 emplois, soit 6 % de son effectif total, afin de tenter de maîtriser des coûts qui ont explosé dans un contexte économique difficile.