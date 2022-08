DoorDash revoit à la hausse ses perspectives de croissance annuelle, la demande de livraison restant forte.

Les consommateurs se sont habitués à la commodité de commander de la nourriture depuis leur domicile à la suite d'une pandémie mondiale qui a duré deux ans, ce qui a alimenté les ventes de DoorDash, qui a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que les Américains passent des repas à domicile aux repas à l'extérieur.

DoorDash s'attend maintenant à ce que la valeur brute des commandes - la valeur totale de toutes les commandes de l'application et des frais d'abonnement - soit d'environ 51 à 53 milliards de dollars pour 2022, par rapport à la fourchette de 49 à 51 milliards de dollars estimée précédemment.

L'entreprise américaine de livraison de nourriture a connu une hausse du nombre d'utilisateurs actifs et de la fréquence des commandes, ce qui l'a aidée à dépasser les estimations de Wall Bourse en termes de revenus et à atteindre un niveau record de 426 millions de commandes au deuxième trimestre.

Alors qu'une pénurie de main-d'œuvre à l'échelle nationale a secoué les entreprises de tous les secteurs et a créé une pénurie de chauffeurs-livreurs, DoorDash a pu ajouter plus d'utilisateurs en proposant plus de flexibilité et en mettant en œuvre des initiatives telles que des offres de cashback pour aider les chauffeurs à lutter contre la flambée des prix du carburant.

La société basée à San Francisco a déclaré que le taux d'acquisition organique de chauffeurs DoorDash - appelés Dashers - a atteint un niveau record au cours du trimestre.

Son rival et propriétaire d'Uber Eats, Uber Technologies Inc, avait fait des commentaires similaires mardi lorsque la société a déclaré avoir ajouté plus d'agents de livraison et de chauffeurs au cours du trimestre, portant le nombre total à un niveau record d'environ 5 millions.

Le chiffre d'affaires de Doordash a bondi de 30 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars au cours des trois mois terminés le 30 juin, alors que les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à 1,52 milliard de dollars.

Malgré tout, la société a enregistré une perte nette de 263 millions de dollars, soit 72 cents par action au cours du trimestre, en raison des lourds investissements qu'elle a réalisés pour se développer à l'international et dans les catégories non alimentaires.