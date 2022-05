Dopé par la demande, Artemis a vu son bénéfice annuel tripler malgré la pandémie

Zurich (awp) - Le groupe Artemis a profité en 2021 d'une forte demande, en particulier des équipementiers de la construction, ce qui lui a permis de boucler l'exercice sur des recettes et des bénéfices en hausse substantielle, une performance réjouissante pour la holding nidwaldienne qui n'a pas été épargnée par les effets de la crise pandémique.

Le chiffre d'affaires consolidé a bondi de 18,6% à 3,31 milliards de francs suisses, dépassant son niveau d'avant la pandémie. Ajustée des effets de change et d'acquisition, la croissance s'est même établie à 22,1%, indique la maison-mère du cuisiniste Franke vendredi dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), grevé l'année précédente par de lourds effets non récurrents, a plus que doublé (+181%) à 209,8 millions, de même que la marge afférente, ressortie à 6,3%, contre 2,7% en 2020.

Dans la foulée de ses résultats annuels, Artemis a fait état pour le premier partiel d'une croissance de 9,2% à plus de 870 millions de francs suisses, et ce malgré les effets négatifs liés aux désinvestissements (-3,0%) et aux devises (-4,4%). Les ventes de Franke ont crû à un rythme plus contenu (+2,3%) à 630,4 millions.

Pour la suite des opérations, la direction d'Artemis se veut confiante, en dépit des risques importants que font peser sur la conjoncture mondiale le conflit russo-ukrainien et la pandémie.

La raréfaction de matières premières importantes, des énergies fossiles, des moyens de transports, avec pour corollaire l'explosion des coûts, va mettre sous pression de nombreuses entreprises, ce qui pourrait se traduire par un essoufflement de la demande.

buc/al