Dorel annonce la conclusion d'un accord pour la vente de sa dernière usine de fabrication en Chine

MONTRÉAL, 13 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif en vue de la vente de sa dernière usine de fabrication de produits de puériculture de Huangshi, en Chine, à l’entreprise Ningbo Xihe Children Products Co, Ltd. pour un produit brut d’environ 4 millions de dollars US. Cette vente fait suite à la disposition par Dorel de son usine de fabrication de Zhongshan en mars 2021 et s’inscrit dans la direction stratégique globale de la division Dorel Produits de puériculture qui prévoit notamment le co-développement de nouveaux produits novateurs avec un groupe diversifié de fournisseurs.



« Pour réitérer ce que nous avions indiqué plus tôt cette année, notre direction stratégique pour la division Dorel Produits de puériculture vise à mettre en marché une gamme de produits plus vaste, tout en réduisant les délais de commercialisation, en diminuant le degré de complexité du processus et en améliorant les flux de trésorerie. Notre direction stratégique devrait également réduire la volatilité des coûts directs de fabrication découlant des fluctuations de la devise chinoise et des prix des produits de base. Maintenant que nous ne posséderons plus d’usines en Chine, nous pouvons nous concentrer davantage sur les occasions de co-développement, tout en simplifiant l’organisation et en libérant des ressources que nous pourrons consacrer à l’innovation de produits et à notre stratégie de marques dans nos différents marchés, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

La vente, qui est soumise à l’approbation des autorités réglementaires en République populaire de Chine, devrait être finalisée d’ici deux mois. En conséquence de la vente, Dorel prévoit comptabiliser dans l’exercice en cours une perte sans effet sur la trésorerie d’environ 13,5 millions de dollars US.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts, soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,8 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Plus particulièrement et sans restriction, le présent communiqué de presse renferme des énoncés et des renseignements de nature prospective concernant la réalisation de la vente par Dorel de son usine de fabrication de Produits de puériculture de Huangshi, en Chine (la « Vente »). Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se concrétisera ni donner de garantie quant aux avantages qu’elle en tirera s’il se concrétise.

Bien que Dorel estime que les attentes présentées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se révéleront exactes, que la Vente sera finalisée ou encore qu’elle le sera selon les modalités et conditions envisagées dans le présent communiqué. Les risques et incertitudes inhérents à la nature de la Vente comprennent, sans s’y limiter, le défaut des parties d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires en République populaire de Chine ou de satisfaire autrement aux conditions de réalisation de la Vente; l’incapacité des parties d’obtenir ces approbations ou de satisfaire à ces conditions en temps utile; les frais liés à la transaction et les obligations inconnues. Le défaut d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires, ou l’incapacité des parties de satisfaire autrement aux conditions de réalisation de la Vente, pourraient faire en sorte que la Vente ne se réalise pas ou ne se réalise pas selon les modalités proposées. Par conséquent, Dorel met en garde le lecteur contre le risque d’accorder une confiance sans réserve aux énoncés et renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse.

CONTACTS :



Saint Victor Investments Inc

Rick Leckner

(514) 245-9232



Les Industries Dorel Inc.

Jeffrey Schwartz

(514) 934-3034