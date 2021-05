Dorel publie de solides résultats au premier trimestre 2021

La division Dorel Sports enregistre un 8 e trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires

trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires Hausse marquée du profit opérationnel de la division Dorel Maison

Amélioration des bénéfices à la division Dorel Produits de puériculture malgré les défis posés par la COVID-19

L’augmentation des frais de transport et des coûts des matières premières nécessitera des hausses de prix en cours d’année

MONTRÉAL, 07 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a publié aujourd’hui les résultats de son premier trimestre clos le 31 mars 2021. Le chiffre d’affaires a atteint 708,9 millions de dollars US, en hausse de 22,1 % par rapport à 580,8 millions de dollars US un an plus tôt. Le bénéfice net déclaré s’est élevé à 2,7 millions de dollars US, soit 0,08 $ US par action après dilution, comparativement à une perte nette déclarée de 57,8 millions de dollars US, ou 1,78 $ US par action après dilution, lors du précédent exercice. Le bénéfice net ajusté1 s’est établi à 12,2 millions de dollars US, soit 0,37 $ US par action après dilution, comparativement à une perte nette ajustée1 de 13,6 millions de dollars US, ou 0,42 $ US par action après dilution, un an auparavant.



« Dorel a connu un excellent premier trimestre qui a dépassé nos attentes et qui s’est terminé avec un superbe mois de mars grâce notamment aux chèques de relance émis par le gouvernement américain qui sont venus s’ajouter aux autres facteurs de croissance du chiffre d’affaires. Les fermetures de magasins liées à la COVID-19 ont perduré dans un certain nombre de marchés desservis par la division Dorel Produits de puériculture, notamment dans certaines régions d’Europe, d’Amérique du Sud et du Canada, mais la division a tout de même enregistré un autre trimestre d’amélioration du profit opérationnel ajusté1 puisque les nouveaux produits lancés sur le marché ont été bien accueillis et que les marges se sont améliorées. La vente de la grande usine de fabrication de la division Dorel Produits de puériculture en Chine a été finalisée à la fin du trimestre et la transition s’effectue de manière harmonieuse jusqu’à maintenant. Les divisions Dorel Sports et Dorel Maison ont continué à profiter d’une forte demande des consommateurs pour leurs produits dont la croissance n’est limitée que par la disponibilité de l’approvisionnement. La robustesse de nos résultats trimestriels témoigne de l’excellent travail accompli par nos équipes afin d’atténuer les graves difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement. Les augmentations soutenues des frais de transport et des coûts des produits de base qui touchent toutes les divisions, et auxquelles s’ajoute la disponibilité des conteneurs maritimes, continueront d’exercer des pressions importantes. Nous devrons compenser cette situation par des hausses des prix de vente de nos produits durant le reste de l’année, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

1 Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » à la fin du présent communiqué.

Sommaire de l'information financière (non audité) Trois mois clos les 31 mars Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2021 2020 Variation $ $ % Produits 708 862 580 755 22,1 % Profit (perte) net(te) 2 727 (57 821 ) S.O.

Par action – De base 0,08 (1,78 ) S.O. Par action – Dilué(e) 0,08 (1,78 ) S.O. Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)1 12 214 (13 605 ) S.O. Par action – De base1 0,38 (0,42 ) S.O. Par action – Dilué(e)1 0,37 (0,42 ) S.O. Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 505 121 32 486 138 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 862 813 32 486 138





Dorel Sports Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 31 mars (non audité) 2021 2020 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 270 309 188 188 43,6 % Profit brut 61 899 22,9 % 35 821 19,0 % 72,8 % Profit (perte) opérationnel(le) 21 803 8,1 % (611 ) (0,3 % ) S.O. Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e)1 21 803 8,1 % (528 ) (0,3 % ) S.O.

La dynamique favorable dont continuent à profiter les trois unités d’exploitation de la division a donné lieu à un huitième trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 270,3 millions de dollars US au premier trimestre, ce qui représente une progression de 82,1 millions de dollars US, soit 43,6 %, par rapport au chiffre d’affaires de 188,2 millions de dollars US réalisés lors de la même période l’an dernier. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change d’un exercice sur l’autre, le chiffre d’affaires sur une base comparable s’est amélioré d’environ 41,5 %. La demande pour les bicyclettes n’a pas diminué d’intensité et la pratique du vélo demeure très populaire comme activité physique et de loisir. La division a surmonté les défis posés par la chaîne d’approvisionnement, notamment le manque de disponibilité pour le transport des produits en provenance de l’Asie et des pénuries de composants de bicyclettes, d’importants obstacles qui persisteront encore pendant un certain temps. Les gains réalisés par l’unité d’exploitation Cycling Sports Group sont attribuables à une forte croissance à deux chiffres dans presque tous les pays alors que la demande pour les différents modèles de vélos de marque Cannondale a été sans précédent. Le chiffre d’affaires de l’unité d’exploitation Pacific Cycle a augmenté en phase avec les ventes en magasin tout au long du trimestre, mais une contraction des marges a été observée en raison des vents contraires qui continuent de souffler sur les coûts. La demande a été forte pour les produits de l’unité d’exploitation Caloi dans l’ensemble des canaux de distribution, grâce à une composition des ventes plus avantageuse et une croissance des ventes auprès des détaillants de bicyclettes indépendants et par le biais du commerce électronique. Des ruptures de stock ont toutefois entraîné un léger recul des ventes au Brésil.

L’augmentation des frais de transport maritime et domestique, la hausse des coûts des matières premières et des composants de bicyclettes, de même que l’impact de l’affaiblissement du dollar US par rapport au yuan chinois, ont exercé une pression sur les marges brutes. Malgré ces augmentations, la marge brute s’est améliorée de 390 points de base pour s’établir à 22,9 %, contre 19,0 % en 2020, grâce à une meilleure imputation des coûts résultant de l’accroissement du volume d’unités expédiées ainsi qu’à l’incidence positive des taux de change sur les marchés internationaux. Grâce à l’accroissement des ventes et à l’amélioration des marges, le profit opérationnel s’est établi à 21,8 millions de dollars US au premier trimestre, comparativement à une perte opérationnelle de 0,6 million de dollars US lors de la même période l’an dernier. Si l’on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté1 au premier trimestre s’est établi à 21,8 millions de dollars US, comparativement à une perte opérationnelle ajustée1 de 0,5 million de dollars US lors du précédent exercice.

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 31 mars (non audité) 2021 2020 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 228 698 197 412 15,8 % Profit brut 31 388 13,7 % 24 500 12,4 % 28,1 % Profit opérationnel 14 837 6,5 % 10 290 5,2 % 44,2 %

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 228,7 millions de dollars US au premier trimestre, en hausse de 31,3 millions de dollars US, soit 15,8 %, comparativement à 197,4 millions de dollars US l’an dernier. Les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont augmenté, mais lorsqu’exprimées en pourcentage des ventes brutes totales, elles ont représenté 57 % du chiffre d’affaires, contre 64 % en 2020, puisque les ventes réalisées auprès des détaillants ayant pignon sur rue ont augmenté de manière marquée par rapport à l’an dernier. Les ventes affichent une progression dans la plupart des catégories et les ventes de produits de marque ont continué d’augmenter alors que les gammes Little Seeds, QE, Cosmo, Novogratz et la nouvelle collection Mr. Kate ont toutes contribué à surpasser de manière importante les ventes de l’exercice précédent. Bien qu’elles ne soient pas significatives pour la division dans son ensemble, les ventes réalisées en Europe continuent d’augmenter et des ressources ont été ajoutées afin de multiplier les occasions à l’extérieur des frontières du Royaume-Uni en Europe continentale.

La croissance observée dans la plupart des catégories ainsi qu’une composition des ventes avantageuse ont contribué à l’augmentation du profit opérationnel. Par ailleurs, grâce à une baisse des coûts d’entreposage et des frais opérationnels par rapport à l’exercice précédent, le profit opérationnel s’est élevé à 14,8 millions de dollars US au premier trimestre, ce qui représente une augmentation de 4,5 millions de dollars US, soit 44,2 % par rapport à 10,3 millions de dollars US lors du précédent exercice.

Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Trois mois clos les 31 mars (non audité) 2021 2020 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 209 855 195 155 7,5 % Profit brut 54 163 25,8 % 46 212 23,7 % 17,2 % Perte opérationnelle (7 575 ) (3,6 % ) (46 209 ) (23,7 % ) 83,6 % Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e)1 2 093 1,0 % (1 859 ) (1,0 % ) S.O.

Malgré les restrictions liées à la COVID-19 dans plusieurs de ses marchés, le chiffre d’affaires de la division a atteint 209,9 millions de dollars US, en hausse de 14,7 millions de dollars US, soit 7,5 %, par rapport à 195,2 millions de dollars US l’an dernier. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires sur une base comparable s’est amélioré d’environ 5,0 %. Les ventes réalisées en Europe ont légèrement fléchi par rapport à l’exercice précédent, puisque certaines régions sont retournées en confinement, ce qui a restreint les ventes chez les détaillants traditionnels. Cette situation a été en partie contrebalancée par un accroissement des ventes réalisées par le biais du commerce électronique. Des retards dans les livraisons en provenance d’Asie ont aggravé la situation et conduit à des ruptures de stock pour certains produits. Aux États-Unis, les ventes ont été robustes et des gains ont été enregistrés dans l’ensemble des catégories de produits, surtout dans celle des sièges d’auto, alors que les consommateurs ont commencé à magasiner pour des produits destinés à la mobilité puisque les déplacements sont en voie de retrouver un niveau plus habituel. Au Brésil, une forte progression des ventes à deux chiffres a été enregistrée grâce à la position toujours dominante du commerce électronique et à une reprise graduelle de l’activité chez les détaillants traditionnels avec le début de la réouverture des magasins dans les grandes villes. Malgré des fermetures imposées de magasins appartenant à la Société au Chili, les ventes exprimées en devises locales ont augmenté, du fait que la proportion des ventes réalisées par le biais du commerce électronique continue de progresser.

L’accroissement des ventes et l’amélioration des marges brutes ont contribué à dégager un profit opérationnel ajusté1 de 2,1 millions de dollars US, ce qui représente une amélioration de 4,0 millions de dollars US en comparaison à la perte opérationnelle ajustée1 de 1,9 million de dollars US un an auparavant. La perte opérationnelle s’est chiffrée à 7,6 millions de dollars US au premier trimestre, contre une perte opérationnelle de 46,2 millions de dollars US lors du précédent exercice. Cela comprend des frais de restructuration de 9,7 millions de dollars US en 2021, principalement constitués d’une perte sans effet sur la trésorerie de 8,6 millions de dollars US découlant de la vente de l’usine de Chine. Il faut souligner qu’au premier trimestre du précédent exercice, la perte opérationnelle incluait une perte de valeur du goodwill de 43,1 millions de dollars US et des frais de restructuration de 1,2 million de dollars US.

Autres

La valeur comptable des crédits bancaires renouvelables et du prêt à terme sont présentées dans la tranche courante de la dette à long terme de l’état de la situation financière au 30 décembre 2020 et au 31 mars 2021 du fait que l’échéance de la convention de crédit sous-jacente est dans moins de douze mois de la date de clôture de la période considérée. Au cours du quatrième trimestre de 2020, la Société avait entamé le processus de refinancement de ses crédits bancaires renouvelables et son prêt à terme actuels avec une facilité de prêt syndiquée fondée sur l’actif aux conditions du marché que la Société s’attend à conclure au cours du deuxième trimestre de 2021.

Le 31 mars 2021, la Société a finalisé la vente de son usine de fabrication de produits de puériculture de Zhongshan, en Chine, pour un produit brut de 51,0 millions de dollars US, qui a été reçu au cours du premier trimestre et a subi une perte de 8,6 millions de dollars US qui a été comptabilisée dans les frais de restructuration. La cession de cette usine de fabrication cadre avec le principal objectif du programme de restructuration lancé en 2019 visant l’optimisation de la présence de la Société à l’échelle mondiale.

Les frais financiers ont diminué de 6,4 millions de dollars US au premier trimestre pour s’établir à 8,9 millions de dollars US, comparativement à 15,3 millions de dollars US en 2020. La baisse est principalement attribuable à une diminution de 3,4 millions de dollars US des intérêts sur la dette à long terme découlant d’une baisse des soldes moyens d’endettement d’un exercice sur l’autre et de la perte de 3,7 millions de dollars US sur modification de la dette comptabilisée au premier trimestre de 2020 en lien avec la modification de la convention relative aux effets non garantis de premier rang.

Dans le cadre de son objectif permanent d’amélioration de la gouvernance d’entreprise, le conseil d’administration de Dorel a créé les nouveaux postes de co-présidents du conseil d’administration. Les responsabilités seront partagées par des administrateurs indépendants, à savoir Norman Steinberg et Maurice Tousson. Le poste d’administrateur principal n’est maintenant plus requis.

Perspectives

« Au premier trimestre, nous avons surmonté de forts vents contraires et chacune de nos trois divisions a dépassé nos attentes sur lesquelles étaient fondées les prévisions que nous avons publiées à la clôture de l’exercice 2020. La vigueur des ventes de nos produits a compensé les difficultés engendrées par la chaîne d’approvisionnement des produits provenant d’Asie et nos résultats se sont grandement améliorés. Toutefois, pour l’avenir, la hausse des coûts des intrants et les problèmes de chaîne d’approvisionnement devraient exercer une pression sur les résultats de l’ensemble de nos unités d’exploitation, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« Les ventes de la division Dorel Sports demeurent très robustes et les bénéfices au deuxième trimestre devraient être similaires à ceux du précédent exercice. La demande reste élevée et les ventes devraient atteindre un niveau record. La disponibilité des composants de bicyclettes demeurera toutefois un problème persistant.

« La demande pour les produits de la division Dorel Maison demeure forte elle aussi, mais nous nous attendons à un recul des bénéfices par rapport au deuxième trimestre du précédent exercice alors que la hausse des coûts des intrants exercera une pression sur les marges jusqu’à ce que nous parvenions à instaurer les hausses de prix nécessaires.

« À la division Dorel Produits de puériculture, les résultats du deuxième trimestre devraient être nettement meilleurs que ceux de la période correspondante du précédent exercice qui avaient été lourdement affectés par la pandémie de COVID-19. Nous continuons à faire face à la COVID-19 en 2021 et la pandémie pèse sur les ventes dans les marchés clés de l’Europe, du Chili et du Pérou, ainsi que du Canada. C’est ce que nous avons observé en avril et le mois de mai sera vraisemblablement similaire. Cette situation est compensée par une amélioration des ventes dans d’autres marchés, mais elle freinera tout de même notre performance prévue. Outre la hausse des coûts des importations, les capacités de fabrication de la division Dorel Produits de puériculture en Amérique du Nord et en Europe ne sont pas à l’abri des hausses de coûts, puisque le coût de la résine utilisée dans la fabrication des sièges d’auto a doublé par rapport à ce qu’il était durant la majeure partie du précédent exercice.

« Les défis à relever à l’égard des chaînes d’approvisionnement et des hausses de coûts représentent des problématiques pour l’ensemble des industries à travers le monde et sont sans précédent dans l’histoire de Dorel. Bien que nous croyons être en mesure de surmonter la plupart de ces défis grâce à l’effet conjugué d’un accroissement des ventes, de la réduction de coûts et de hausses des prix de vente, ils posent tout de même un risque pour nos résultats à venir, » a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 7 mai 2021 à 13 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-888-440-3307. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-770-2030 et en entrant le code 4231183 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 16 h, le vendredi 7 mai 2021 jusqu’à 23 h 59 le vendredi 14 mai 2021.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés au 31 mars 2021 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,7 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué certaines mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS.

Le présent communiqué comprend les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Les termes et définitions des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué sont les suivants :

Chiffre d’affaires sur une base comparable

Chiffre d’affaires sur une base comparable : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change

Dorel estime que cette mesure fournit aux investisseurs une meilleure comparabilité de l’évolution de ses produits en leur présentant la croissance des produits de façon uniforme d’une période à l’autre.

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration

Coût des produits vendus ajusté : Coût des produits vendus excluant les frais de restructuration Profit brut ajusté : Profit brut excluant les frais de restructuration Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) : Profit (perte) opérationnel(le) excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat ajusté : Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Charge d’impôts sur le résultat ajusté : Charge d’impôts sur le résultat excluant l’incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Taux d’imposition ajusté : Taux d’imposition excluant l’incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) : Bénéfice net (perte nette) excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration, déduction faite des impôts Bénéfice (perte) par action ajusté(e) de base et dilué(e) : Bénéfice (perte) par action de base et dilué(e) calculé(e) en fonction du bénéfice net (de la perte nette) ajusté(e)

Dorel estime que l’information financière ajustée fournit aux investisseurs des renseignements supplémentaires pour leur permettre de mesurer sa performance financière en excluant certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. De ce fait, Dorel considère que l’information financière ajustée aide les investisseurs à analyser ses résultats et sa performance financière. L’information financière ajustée est également utilisée par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives à l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de Dorel, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

la conjoncture économique générale;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de Dorel en raison de la pandémie de la COVID-19;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité civile produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique, comme la pandémie en cours de la COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de Dorel et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect par Dorel des clauses financières restrictives des conventions relatives à ses effets non garantis de premier rang, à ses crédits bancaires renouvelables et à son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts relatifs, tous des éléments qui pourraient subir les effets préjudiciables de la pandémie de la COVID-19;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels, ainsi que la possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans le futur; et

l’absence de certitude que Dorel déclarera des dividendes dans le futur.



Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.





Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR :

Chiffre d’affaires sur une base comparable :

Trois mois clos les 31 mars Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de

puériculture Dorel Sports 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 22,1 (7,2 ) 15,8 (6,3 ) 7,5 (15,2 ) 43,6 2,0 Incidence des fluctuations des taux de change (1,6 ) 1,2 (0,1 ) - (2,5 ) 1,2 (2,1 ) 2,3 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 20,5 (6,0 ) 15,7 (6,3 ) 5,0 (14,0 ) 41,5 4,3

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration :

Dorel – Résultats consolidés

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Trois mois clos les 31 mars 2021 2020 Perte de valeur du goodwill et % des Frais de % des % des frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 708 862 100,0 - 708 862 100,0 580 755 100,0 - 580 755 100,0 Coût des produits vendus 561 412 79,2 - 561 412 79,2 474 222 81,7 - 474 222 81,7 PROFIT BRUT 147 450 20,8 - 147 450 20,8 106 533 18,3 - 106 533 18,3 Frais de vente 50 797 7,2 - 50 797 7,2 47 458 8,2 - 47 458 8,2 Frais généraux et administratifs 57 493 8,1 - 57 493 8,1 40 828 7,0 - 40 828 7,0 Frais de recherche et de développement 9 223 1,3 - 9 223 1,3 9 742 1,7 - 9 742 1,7 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (623 ) (0,1 ) - (623 ) (0,1 ) 3 007 0,5 - 3 007 0,5 Frais de restructuration 9 668 1,4 (9 668 ) - - 1 308 0,2 (1 308 ) - - Perte de valeur du goodwill - - - - - 43 125 7,4 (43 125 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 20 892 2,9 9 668 30 560 4,3 (38 935 ) (6,7 ) 44 433 5 498 0,9 Frais financiers 8 899 1,2 - 8 899 1,2 15 309 2,6 - 15 309 2,6 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 11 993 1,7 9 668 21 661 3,1 (54 244 ) (9,3 ) 44 433 (9 811 ) (1,7 ) Charge d'impôts sur le résultat 9 266 1,3 181 9 447 1,4 3 577 0,7 217 3 794 0,6 Taux d'imposition 77,3 % 43,6 % (6,6 )% (38,7 )% BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) 2 727 0,4 9 487 12 214 1,7 (57 821 ) (10,0 ) 44 216 (13 605 ) (2,3 ) BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base 0,08 0,30 0,38 (1,78 ) 1,36 (0,42 ) Dilué(e) 0,08 0,29 0,37 (1,78 ) 1,36 (0,42 ) NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 505 121 32 505 121 32 486 138 32 486 138 Dilué - moyenne pondérée 32 862 813 32 862 813 32 486 138 32 486 138





Dorel Sports Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Trois mois clos les 31 mars 2021 2020 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 270 309 100,0 - 270 309 100,0 188 188 100,0 - 188 188 100,0 Coût des produits vendus 208 410 77,1 - 208 410 77,1 152 367 81,0 - 152 367 81,0 PROFIT BRUT 61 899 22,9 - 61 899 22,9 35 821 19,0 - 35 821 19,0 Frais de vente 20 771 7,7 - 20 771 7,7 18 625 9,9 - 18 625 9,9 Frais généraux et administratifs 18 546 6,9 - 18 546 6,9 14 088 7,5 - 14 088 7,5 Frais de recherche et de développement 1 207 0,4 - 1 207 0,4 1 212 0,6 - 1 212 0,6 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (428 ) (0,2 ) - (428 ) (0,2 ) 2 424 1,3 - 2 424 1,3 Frais de restructuration - - - - - 83 - (83 ) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 21 803 8,1 - 21 803 8,1 (611 ) (0,3 ) 83 (528 ) (0,3 )





Dorel Produits de puériculture Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : Trois mois clos les 31 mars 2021 2020 Perte de valeur du goodwill et % des Frais de % des % des frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 209 855 100,0 - 209 855 100,0 195 155 100,0 - 195 155 100,0 Coût des produits vendus 155 692 74,2 - 155 692 74,2 148 943 76,3 - 148 943 76,3 PROFIT BRUT 54 163 25,8 - 54 163 25,8 46 212 23,7 - 46 212 23,7 Frais de vente 23 590 11,2 - 23 590 11,2 23 054 11,8 - 23 054 11,8 Frais généraux et administratifs 21 840 10,4 - 21 840 10,4 17 212 8,9 - 17 212 8,9 Frais de recherche et de développement 6 915 3,3 - 6 915 3,3 7 342 3,8 - 7 342 3,8 (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (275 ) (0,1 ) - (275 ) (0,1 ) 463 0,2 - 463 0,2 Frais de restructuration 9 668 4,6 (9 668 ) - - 1 225 0,6 (1 225 ) - - Perte de valeur du goodwill - - - - - 43 125 22,1 (43 125 ) - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (7 575) (3,6 ) 9 668 2 093 1,0 (46 209 ) (23,7 ) 44 350 (1 859 ) (1,0 )

