Dorian se rapproche de la Floride, sept morts aux Bahamas

(Bilan actualisé, précisions)

par Dante Carrer

MARSH HARBOUR, Bahamas, 4 septembre (Reuters) - L'ouragan Dorian, qui a fait au moins sept morts dans l'archipel des Bahamas, a perdu mardi en intensité mais s'est étendu sur une plus grande superficie à son approche des côtes de la Floride.

Dans son dernier point, diffusé vers 21h00 GMT, le Centre national américain des ouragans (NHC) situait l'oeil de l'ouragan à 170 km environ à l'est de Cap Canaveral, en Floride.

Dorian est désormais classé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui compte cinq degrés), avec des vents soutenus atteignant les 175 km/h.

C'est nettement moins que lorsqu'il a touché terre dimanche sur l'îlot d'Elbow Cay et à Great Abaco, l'île principale des Abacos, dans le nord de l'archipel des Bahamas. Il était alors classé en catégorie 5 et s'inscrivait parmi les ouragans les plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique.

Mais le NHC a souligné que Dorian restait un danger. "Les effets conjugués du vent, de la houle et des risques d'inondations sont les mêmes, voire pires puisque l'ouragan a grossi", précise le centre, basé à Miami.

Il devrait toucher la Floride mardi en fin de soirée (heure locale) puis remonter vers le nord en direction de la Georgie, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord.

AU MOINS SEPT MORTS AUX BAHAMAS, UN MORT A PORTO RICO

Dans les Bahamas, le bilan reste très provisoire, et il faudra attendre que Dorian se soit éloigné et que les équipes de secours puissent progresser au sol pour avoir une image précise des conséquences de son passage.

Mais au moins sept personnes sont mortes sur les îles Abacos, a annoncé mardi soir le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge estime par ailleurs que 13.000 maisons ont pu être endommagées depuis l'arrivée de l'ouragan.

Selon les prévisions du Programme alimentaire mondial, plus de 14.000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire sur les îles Abacos et plus de 45.000 sur l'île de Grand Bahama.

A Freeport, sur l'île de Grand Bahama, l'eau est montée jusqu'à 1,80 mètre.

L'armée américaine a été autorisée à fournir un soutien logistique, sanitaire et technique aux Bahamas pendant 14 jours, a déclaré mardi le général Terrence O'Shaughnessy de l'US Northern Command.

Dorian, qui a fait un mort lors de son passage à Porto Rico avant de frapper les Bahamas dimanche, est un ouragan aussi puissant que Gilbert (1988), Wilma (2005) et l'ouragan du Labor Day de 1935.

En Floride, des ordres d'évacuation ont été passés dans une dizaine de comtés. Et le gouverneur Ron DeSantis a exhorté les habitants des zones côtières à se conformer à ces directives.

Le gouverneur de Caroline du Sud a ordonné l'évacuation d'une partie des zones côtières. La mesure concerne plus de 830.000 habitants de Charleston et d'autres communautés côtières de l'Etat. En Georgie, les ordres d'évacuation concernent notamment la totalité des 150.000 habitants de Savannah.

En Virginie, les autorités ont décrété l'état d'urgence. (Zachary Fagenson à JACKSONVILLE, Floride, Gabriella Borter à TITUSVILLE, Floride, Peter Szekely et Matthew Lavietes à NEW YORK, Idrees Ali à WASHINGTON; Henri-Pierre André et Arthur Connan pour le service français)