Dorval AM augmente la part des actions dans ses portefeuilles flexibles

La correction du Nasdaq marque, selon Dorval AM, un cycle complet de derating des marchés actions. Commencée avec les marchés émergents en mars, et poursuivie avec la crise italienne à partir de mai, la correction prend peut-être fin avec la baisse des valeurs de croissance en octobre. Le gestionnaire d’actifs note que le Per médian des actions mondiales a diminué de quatre points en un an, à environ 14, son niveau le plus bas depuis 2012.Dorval AM précise que cette baisse des valorisations est justifiée par la maturité du cycle, la normalisation progressive des politiques monétaires et la hausse des risques politiques justifient ce derating. Cependant, il considère que de nombreuses sociétés ont atteint des niveaux clairement attractifs, à condition que la croissance économique mondiale tienne, et que les risques politiques commencent enfin à s'atténuer.Etant donné le pessimisme régnant sur toutes ces questions, le gestionnaire d'actifs considère que l'asymétrie des marchés devient nettement plus favorable. " En effet, les investisseurs deviennent comparativement plus sensibles aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises. Cela pourrait créer une fenêtre d'opportunité pour les bourses mondiales " affirme-t-il.Comme bonnes nouvelles possible, Dorval AM une stabilisation des tensions sino-américaines au sommet du G20 de Buenos Aires le 30 novembre, une relance économique chinoise plus prononcée ou un apaisement en Italie ou en Angleterre.