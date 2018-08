Douze migrants malades évacués du navire Diciotti à Catane

(Avec évacuation de 12 migrants malades, détails)

CATANE, Italie, 25 août (Reuters) - Douze réfugiés malades bloqués depuis cinq jours dans le port sicilien de Catane à bord du Diciotti ont pu quitter samedi le navire des gardes-côtes italiens.

Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a dit chercher "une solution positive" pour les 138 autres personnes toujours présentes à bord du bateau après avoir été récupérées au large de la Libye il y a dix jours.

Le gouvernement italien refuse depuis lundi de laisser débarquer ces migrants. Rome a été jusqu'à menacer de ne pas verser sa contribution au budget de l'UE si 10 pays réunis vendredi à Bruxelles ne s'entendaient pas pour les accueillir mais aucun accord n'a été trouvé.

Seuls 27 mineurs non accompagnés ont été autorisés à descendre à terre mercredi et avant cela, 13 autres personnes nécessitant une hospitalisation d'urgence avaient été débarquées.

Après un examen médical effectué samedi à la mi-journée, des médecins ont ordonné que 17 passagers supplémentaires soient évacués du navire. Mais cinq femmes ont refusé de laisser leurs compagnons à bord.

Seuls six femmes et six hommes ont finalement quitté un par un le bateau en fin d'après-midi. Ils ont été conduits en ambulance à l'hôpital Garibaldi de Catane.

Après le départ des 12 derniers malades, il reste 134 migrants à bord du Diciotti, originaires en grande majorité d'Erythrée.

L'Onu a accusé samedi les Européens de prendre en otage les réfugiés. "Des personnes effrayées qui pourraient avoir besoin d'une protection internationale ne devraient pas être prises dans le tourbillon de la politique", a estimé dans un communiqué le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Le HCR a appelé les Européens à s'entendre "en urgence" sur une relocalisation des migrants, comme il s'y étaient engagés lors d'un sommet sur l'immigration en juin, et le gouvernement italien à autoriser "le désembarquement immédiat de ceux qui sont à bord".

Face à cette nouvelle crise, Matteo Salvini s'est dit "serein". "Je travaille, avec de bonnes chances de succès, à une solution positive", a déclaré le chef de file de la Ligue d'extrême droite, en qualifiant les critiques dont il fait l'objet de "fierté".

Seule l'Albanie, qui n'appartient pas à l'UE, a proposé samedi de prendre en charge 20 migrants. Le ministère italien des Affaires étrangères a dit "apprécier ce geste de grande solidarité et d'amitié".

Environ 200 manifestants se sont rassemblés samedi à Catane pour réclamer que les migrants soient autorisés à débarquer et des ONG ont saisi le tribunal administratif de la ville pour contraindre les autorités à les accueillir. (Angelo Amante Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)