par Nidal al-Mughrabi et Arafat Barbakh

LE CAIRE/GAZA, 30 décembre (Reuters) - Les chars israéliens se sont enfoncés samedi plus profondément dans les quartiers du centre et du sud de Gaza appuyés des tirs aériens et d'artillerie nourris, ont déclaré les habitants, lançant une offensive meurtrière qui a rasé une grande partie de l'enclave et qui, selon Israël, pourrait durer encore des mois.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, les frappes israéliennes ont tué une centaine de Palestiniens et blessé plus de 150 autres.

Le gouvernement israélien s'est engagé à anéantir le Hamas après l'attaque du mouvement islamiste palestinien, qui a fait environ 1.200 morts le 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu. L'armée israélienne a lancé alors une vaste offensive aérienne et terrestre dans la bande de Gaza qui, selon les autorités de l'enclave dirigée par le Hamas, a désormais tué plus de 21.000 Palestiniens en deux mois et demi. (version française Nicolas Delame)