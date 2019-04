02/04/2019 | 16:15

Le fabricant de produits chimiques Dow annonce avoir terminé sa séparation d'avec DowDuPont.



Le 'nouveau Dow' se dit ainsi mieux placé pour générer une croissance du chiffre d'affaires, grâce à ses trois activités principales (éthylène, propylène et silicones) sur des marchés tels que l'emballage, les infrastructures et les soins.





