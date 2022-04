Dow: la hausse des prix dope les ventes et les profits au 1er trimestre

New York (awp/afp) - Le géant américain des produits chimiques et des matériaux pour les industriels Dow a vu son chiffre d'affaires et son profit grimper de janvier à mars grâce à des hausses de prix et à une demande robuste.

Au premier trimestre, les prix locaux pratiqués par l'entreprise ont progressé en moyenne de 28% avec une augmentation particulièrement marquée dans la région Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde (+37%).

Ses trois grandes divisions (plastiques d'emballage et de spécialités, intermédiaires industriels et infrastructure, matériaux et revêtements de performance) ont augmenté leurs prix de 23% à 39%.

Le volume des ventes a pour sa part augmenté de 3% par rapport à la même période l'an dernier et de 5% par rapport au trimestre précédent.

Ces recettes supplémentaires ont permis de compenser partiellement l'envolée des prix des hydrocarbures et des matières premières dans un contexte marqué par l'inflation et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Malgré des coûts énergétiques plus élevés, nous avons su capturer une demande solide dans nos marchés de destination et avons réalisé une croissance de nos volumes, des gains de prix ainsi qu'une hausse de nos marges", s'est félicité le PDG de Dow, Jim Fitterling, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe s'est établi à 15,3 milliards de dollars, au-delà des prévisions.

Son profit net est ressorti à 1,6 milliard de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il a été de 2,11 dollars, soit plus que les 2,05 dollars anticipés.

Basé à Midland dans le Michigan, Dow est l'un des plus grands fabricants au monde d'additifs plastiques, de polyéthylène, de résines et de silicone.

Le groupe industriel a par ailleurs fait part de charges nettes de 142 millions de dollars liées au conflit en Ukraine.

A Wall Street, l'action de Dow progressait de 2,31%, à 69,10 dollars, dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse.

afp/ck