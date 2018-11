Downing Street confirme que May fera une courte déclaration à la presse

LONDRES, 14 novembre (Reuters) - Les services de Theresa May ont réaffirmé que la Première ministre britannique ferait une courte déclaration à la presse ce mercredi soir en dépit des affirmations contraires d'un de ses ministres.

En revanche, la Première ministre britannique ne répondra pas aux questions des journalistes et informera le Parlement ce jeudi, précisent les services du 10, Downing Street.

"La Première ministre fera une courte déclaration une fois la réunion du cabinet terminée. La Première ministre fera une déclaration aux Communes demain (jeudi). Il n'y a pas de conférence de presse ce soir", a dit le porte-parole.

Quelques minutes plus tôt, Nick Hurd, secrétaire d'Etat chargé de la police rattaché au ministère de l'Intérieur, avait annoncé qu'il n'y aurait pas de déclaration à attendre ce mercredi soir.

"Ce que je suis autorisé à dire à la Chambre (des Communes), c'est qu'il n'y aura pas de déclaration à la presse ce soir", avait-il affirmé devant les parlementaires, soulignant "l'émoi considérable" que provoquerait cette prise de parole de la Première ministre devant les médias avant qu'elle n'informe les parlementaires.

A son annonce, la livre sterling avait rechuté sur les marchés financiers. La devise britannique s'est redressé après le démenti de Downing Street, d'abord révélé par Sky News.

Theresa May et ses principaux ministres sont réunis depuis 14h00 GMT pour examiner le projet d'accord conclu par les négociateurs britanniques et européens et décider de la suite des événements.

Pour suivre la couverture EN DIRECT des événements de la journée sur le Brexit: (William James et Kylie MacLellan Henri-Pierre André pour le service français)