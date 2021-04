Draghi accuse Erdogan d'avoir humilié Von der Leyen

ROME, 8 avril (Reuters) - Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a accusé jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan d'avoir humilié cette semaine la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et a déclaré qu'il était important d'être franc avec les "dictateurs".

Ursula von der Leyen a été reléguée sur un canapé en retrait lorsqu'elle s'est rendue mercredi à Ankara avec le président du Conseil européen, Charles Michel, lequel a occupé le seul siège disponible au côté de Recep Tayyip Erdogan.

"Je suis en complet désaccord avec l'attitude d'Erdogan envers la présidente Von der Leyen (...) Ce n'était pas approprié et j'ai été très désolé pour l'humiliation que Von der Leyen a eu à subir", a déclaré Mario Draghi aux journalistes.

"Avec ces, disons-le, dictateurs, avec lesquels nous devons néanmoins nous coordonner, il faut être franc quand on exprime des visions et opinions différentes", a-t-il ajouté. (Angelo Amante et Gavin Jones; version française Jean Terzian)