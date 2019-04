Bourse de Paris : Draghi et May avant LVMH

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Danone : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 82 EUR.

Dassault Systèmes : KeyBanc reprend le suivi à pondération sectorielle.

E.ON : MainFirst passe de neutre à sousperformance en visant 8,10 EUR.

Epiroc : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 103 SEK.

FLSmidth : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 395 DKK.

Nestlé : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 106 CHF.

Novartis : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer avec un objectif de cours ajusté à 80 CHF.

Telefonica Deutschland : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,83 à 3,03 EUR.

Unilever : Barclays démarre le suivi à souspondérer en visant 46 EUR.

Valora : Baader Helvea passe d'achat à vendre avec un objectif de cours réduit de 270 à 242 CHF.

L’actualité des sociétés

Le mouvement de rééquilibrage constaté au premier trimestre 2019 en réponse aux excès baissiers de la fin de l'année 2018 est en train de se tasser. Les signaux sont assez clairs : les indices évoluent dans des bornes plus étroites et les bonnes nouvelles récentes n'ont pas eu beaucoup d'impact. Le regain d'optimisme est dans les cours. Les nouvelles plus mitigées annoncées hier ont toutefois remis les investisseurs sur la défensive. Sans surprise, le FMI a abaissé une nouvelle fois ses prévisions de croissance mondiale pour l'année en cours. Surtout, Donald Trump a rappelé que le rééquilibrage des termes de l'échange ne s'arrête pas à la Chine mais nécessite aussi des discussions avec l'Europe (et probablement aussi avec le Japon). Ses services ont réutilisé la tactique favorite du Président : la menace de lourdes conséquences financières via des surtaxes à l'importation de biens. Espérons que l'Europe saura se défendre, d'autant qu'elle a des arguments à opposer à la rhétorique commerciale larmoyante de Washington, qui s'émeut beaucoup moins de l'hégémonie américaine dans les services.En parallèle de cette toile de fond, l'écheveau du Brexit n'en finit plus de se densifier, alors que se tient ce jour un Conseil européen extraordinaire. La cacophonie semble avoir traversé la Manche puisque les dirigeants européens ne sont pas tous d'accord sur la durée du report qui devrait être accordé à Theresa May. Il faudra vite se décider : le Royaume-Uni est censé quitter l'UE le 12 avril, soit après-demain.Sur les marchés, la séance sera donc marquée par la décision de la BCE sur ses taux à la mi-journée. L'institution ne devrait pas modifier ses annonces récentes. Dans le même temps, les entreprises commencent déjà à publier leurs chiffres du 1trimestre 2019. En France, LVMH essuiera les plâtres des grosses capitalisations dès ce soir.Le CAC40 gagnait 0,15% à 5445 points peu après l'ouverture.La production industrielle sera à l'honneur ce matin en Europe, avec les chiffres français (8h45), italien (10h00) et britannique (10h30). A 13h45, la BCE se prononcera sur ses taux directeurs avec un statu quo programmé. Son gouverneur, Mario Draghi, tiendra la traditionnelle conférence de présentation de la décision à partir de 14h30. Cet horaire correspondra aussi à la diffusion de l'inflation du mois de mars aux Etats-Unis, avec un consensus positionné sur une hausse de 0,3%. A 16h30, ce sont les stocks pétroliers hebdomadaires américains qui seront dévoilés.La paire euro / dollar évolue à 1,1260 USD. L'once d'or perd un peu de terrain après sa reprise de la veille, juste en dessous de 1303 USD. Sur le front pétrolier, le Brent perd 0,5% à 70,60 USD, tandis que le WTI se contracte de 0,1% à 64,10 USD. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,486%, en légère baisse. Après sa légère contraction de la veille, le Bitcoin repart de l'avant, en progressant de 0,7% à 5235 USD ce matin.Reuters rapporte qu' Airbus s'est séparé l'année dernière de plus de 100 salariés et a émis plus de 300 avertissements pour des raisons éthiques, dans le cadre de la grande vague de transparence provoquée par les enquêtes menées par la France et le Royaume-Uni sur les pratiques du groupe. Engie et Tokyo Gas créent une coentreprise dans les énergies renouvelables au Mexique. Unibail vend la tour Majumba à La Défense pour 850 millions d'euros. Sopra Steria rachète SAB dans les logiciels bancaires. Carmat annonce un décalage dans la reprise de l'étude PIVOT. JCDecaux remporte un contrat à Grenoble. Deinove signe un accord de recherche avec l'Institut Pasteur. OSE Immuno dépose des brevets en Amérique du Nord. ITS Group boucle le rachat d'Eugena Consulting. Qwamplify rachète le solde du capital d'Highten. Fnac s'implante en Martinique. Global Bioenergies obtient 2,2 millions d'euros à l'issue de la première période du projet européen Optisochem. Cotation suspendue pour Actiplay . 96 millions d'euros pour Foncière Inea lors de son augmentation de capital. Adocia obtient des résultats porteurs en phase I avec ADO09. Medicrea Sidetrade ont publié leurs comptes. Ford proche de créer une coentreprise en Inde avec Mahindra & Mahindra. Levi Strauss brille pour sa première publication après son retour en bourse. Standard Chartered verse 1,1 milliard de dollars pour éteindre des poursuites liées à des violations de sanction de l'embargo iranien. Pour la première fois en sept ans, Boeing n'enregistre aucune commande de B737 sur le mois écoulé. Saudi Aramco émet finalement 12 milliards de dollars d'obligations avec une demande qui a dépassé 100 milliards de dollars. American Airlines abaisse ses prévisions après l'affaire des B737MAX. aux dernières rumeurs, Uber pourrait annoncer son entrée en bourse jeudi. Le site de petites annonces norvégienvalorisé 53 milliards de couronnes norvégiennes (5,5 milliards d'euros) à Oslo après le succès de son IPO. OMV en Europe. Taiwan Semiconductor Delta Air Lines et Aeon ailleurs.