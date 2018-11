Draghi juge le cycle résistant malgré un creux temporaire

"Si les entreprises commencent à devenir plus incertaines quant aux perspectives de croissance et d'inflation, la compression des marges pourrait s'avérer plus persistante", a-t-il dit au Congrès bancaire européen.

"Cela affecterait la rapidité de la remontée de l'inflation sous-jacente et donc l'évolution de l'inflation que nous nous attendons à observer au cours des prochains trimestres", a-t-il ajouté. "Les incertitudes autour des perspectives à moyen terme se sont accrues."

Le président de la BCE a par ailleurs confirmé anticiper un arrêt du programme de rachats de 2.600 milliards d'euros d'obligations de la BCE au mois de décembre.

Le rendement du Bund à 10 ans allemand a atteint son plus haut du jour à 0,375% après ces propos de Mario Draghi.

(Balazs Koranyi, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Angrand)