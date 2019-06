Draghi prêt à baisser les taux, les marchés s'envolent, Trump enrage 4 18/06/2019 | 14:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La Banque centrale européenne (BCE) devra assouplir encore sa politique, peut-être en réduisant encore ses taux ou en rachetant des actifs, si l'inflation ne converge pas vers son objectif proche de 2%, a déclaré mardi le président de l'institution, Mario Draghi. Une annonce qui a dopé les marchés européens, à l'image du CAC40 qui progressait de 1,1% en milieu de matinée, après avoir ouvert étale.



"Nous mettrons à profit toute la flexibilité permise par notre mandat pour le remplir - et nous le ferons encore pour répondre à tout défi qui se poserait à la stabilité des prix à l'avenir", a-t-il ajouté.



Des commentaires (





Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juin 2019 "En l'absence d'amélioration, de telle sorte que la convergence durable de l'inflation vers notre objectif se trouverait menacée, un soutien additionnel sera requis", a déclaré le banquier central depuis Sintra, au Portugal, où la BCE organise son forum annuel. Draghi estime disposer d'une "marge considérable" pour renforcer les rachats d'actifs et n'a pas hésiter à affirmer que "de nouvelles baisses des taux d'intérêt et des mesures pour compenser leurs éventuels effets secondaires" font partie de l'arsenal. Le principal taux directeur a beau être en territoire négatif, la banque centrale semble estimer que cela ne constitue pas un problème. Pourtant, cela soulève beaucoup de questions, qui sont abordées dans notre dernière vidéo Zonebourse "Nous mettrons à profit toute la flexibilité permise par notre mandat pour le remplir - et nous le ferons encore pour répondre à tout défi qui se poserait à la stabilité des prix à l'avenir", a-t-il ajouté.Des commentaires ( à retrouver en intégralité ici ) qui font donc monter les marchés et décrocher l'euro, passé à 1,1195 USD contre 1,1231 USD à l'aube. Au grand dam de Donald Trump, qui, décidément, a un souci avec les banques centrales. Le Président américain a fustigé les commentaires du patron de la BCE en l'accusant de concurrence déloyale. Le CAC40 accroît ses gains à 1,8%, sur les 5490 points, en début d'après-midi.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 4 Réagir à cet article Modifier Réagir RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue gillest Une nouvelle baisse des taux prouve que nous sommes en récession .La bulle du crédit va continuer de grossir jusqu'a l'éclatement final . 1 2 ultra4 Récession est un gros mot. On parle d'inversion de la courbe de croissance ou de ralentissement économique.