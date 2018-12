Draghi prévient le Conseil européen que la croissance ralentit

Draghi a dit aux leaders européens qu'il y avait à la fois une "confiance continue et une prudence accrue", la BCE ayant révisé à la baisse par trois fois cette année ses prévisions de croissance, et ajouté qu'il y avait aussi une croissance des salaires dans bon nombre de pays.

Le banquier central a salué le travail réalisé par les ministres des Finances de la zone euro en vue d'une plus grande intégration de cette dernière et dit qu'un nouvel instrument budgétaire était un pas en avant.

Un tel instrument, ont dit les chefs d'Etat et de gouvernement, doit servir la convergence et la compétitivité, non la stabilisation de la zone euro.

Draghi a jugé également important que les pays de la zone euro respectent les règles budgétaires d'encadrement des déficits et des dettes publics et a souhaité que des progrès soient accomplis dans la réalisation d'une union bancaire à laquelle manque encore un mécanisme de garantie des dépôts.

(Francesco Guarascio et Jan Strupczewski, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny)