Drake et 21 Savage sont poursuivis pour avoir utilisé le nom de "Vogue" pour promouvoir leur album.

Conde Nast a déclaré que la campagne promotionnelle des rappeurs, notamment auprès de leurs plus de 135 millions d'adeptes des médias sociaux, était "entièrement" construite sur l'utilisation non autorisée des marques de Vogue et sur de fausses représentations qu'ils apparaîtraient sur la prochaine couverture de Vogue, avec "l'amour et le soutien" de la rédactrice en chef de longue date Anna Wintour.

"Tout cela est faux. Et rien de tout cela n'a été autorisé par Conde Nast", selon la plainte déposée lundi soir au tribunal fédéral de Manhattan.

Conde Nast a déclaré que les défendeurs ont également créé un faux numéro de Vogue qui a été distribué dans les principales zones métropolitaines, accompagné d'affiches dont la mise en page imitait celle de Vogue.

Il a déclaré que le résultat était une confusion "indubitable" parmi le public, y compris les médias qui ont présenté Drake et 21 Savage comme les "nouvelles stars de la couverture de Vogue".

Larry Stein, un avocat des défendeurs, a refusé tout commentaire immédiat mardi, n'ayant pas encore examiné la plainte.

Conde Nast, également connu sous le nom d'Advance Magazine Publishers Inc, demande au moins 4 millions de dollars de dommages et intérêts, soit le triple des profits réalisés par les défendeurs avec leur album et leur magazine "contrefait".

Il demande également des dommages-intérêts punitifs, et la fin de toute violation de marque.

"Her Loss" a reçu des critiques mitigées depuis son lancement le 4 novembre.

Conde Nast a déclaré avoir essayé à plusieurs reprises depuis le 31 octobre de résoudre ses différends avec Drake, originaire de Toronto, et 21 Savage, d'Atlanta.

"Le mépris désinvolte des défendeurs pour les droits de Conde Nast ne lui a laissé d'autre choix que d'entamer cette action", a-t-il déclaré.