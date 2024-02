Les retards dans la mise en service de nouvelles centrales électriques conduiront à un "point critique" pour la sécurité énergétique en Grande-Bretagne d'ici 2028, selon une étude commandée par l'opérateur de centrales électriques Drax et publiée mardi.

D'ici 2028, la demande d'électricité au Royaume-Uni devrait dépasser de 7,5 gigawatts (GW) la capacité de base et de répartition aux heures de pointe, notamment les soirs d'hiver, selon l'analyse réalisée par Public First pour Drax.

La capacité répartissable fait référence aux sources d'énergie qui peuvent être activées aux heures de pointe grâce à des options de stockage telles que les batteries, alors que les sources de base, telles que le nucléaire, fonctionnent en permanence.

Il s'agit du double de l'écart de 4 GW observé en 2022 et du résultat d'une "tempête parfaite" d'augmentation de la demande, de la mise hors service d'actifs existants et de retards dans la livraison de la centrale nucléaire de Hinkley Point C, a ajouté l'étude.

Si l'on tient compte des sources d'énergie intermittentes telles que l'éolien, le solaire et les câbles d'interconnexion avec d'autres pays, l'année 2028 verra un excédent de l'offre de 5 GW, mais en baisse par rapport aux 8,5 GW de la période 2024-2027, selon l'étude.

La publication du rapport coïncide avec une vente aux enchères qui aura lieu mardi et qui vise à acquérir 44 GW de capacité de production d'électricité disponible pour les années 2027 et 2028.

La marge entre la capacité visée et les 43,4 GW de production qui ont été mis aux enchères est la plus étroite depuis que les enchères ont commencé il y a dix ans, a déclaré Drax.

Le prochain gouvernement britannique devra prendre des mesures supplémentaires pour combler le déficit, bien que les options soient limitées, selon l'étude.

"Les deux options les plus viables consistent à prolonger la durée de vie des actifs existants, par exemple le nucléaire ou la biomasse, et à gérer simultanément la demande d'énergie.

Drax possède une importante centrale électrique à biomasse en Grande-Bretagne, ainsi que des actifs hydroélectriques, qu'elle prévoit d'étendre.