Alchemy Copyrights a lancé une OPA amicale sur la société d'investissement Round Hill Music Royalty Fund (RHM), qui possède un vaste portefeuille de droits d'auteur musicaux. L'offre, libellée à 1,15 USD par action, valorise la société 468,8 millions de dollars, soit une prime de 67% sur le cours de la veille.

Les actionnaires de RHM recevront également le dividende de 0,01125 USD par action pour le trimestre clos le 30 juin 2023. De plus, RHM prévoit de déclarer un dividende spécial de 0,005 USD par action RHM, qui sera déclaré et payé avant la date d'entrée en vigueur du plan. Alchemy Copyrights, qui opère sous le patronyme Concord, est un important acteur des droits musicaux, qui a investi plus de 2 Mds$ depuis 2015 pour réaliser une centaine d'opérations dans les domaines de la musique enregistrée, de l'édition musicale et du théâtre. Concord estime que les actifs de RHM correspondent à son objectif de longue date d'acquérir des actifs musicaux de haute qualité et à long terme.

Le conseil d'administration de RHM estime que l'acquisition est dans le meilleur intérêt des actionnaires et a l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires du plan de voter en faveur de l'opération.

Hipgnosis flambe aussi

Round Hill Music Royalty Fund bondit de 63% après l'annonce de l'OPA, qui profite également à d'autres acteurs du secteur, notamment Hipgnosis Songs Fund, en hausse de 12% en matinée. RHM possède notamment les droits de certaines chansons des Beatles, Offspring ou Massive Attack. "L'attention va maintenant inévitablement se tourner vers SONG, qui se négocie avec une décote similaire, mais qui est un véhicule plus important, avec un portefeuille musical sans doute plus emblématique", écrit ce matin l'analyste de Jefferies Matthew Hose, qui fait référence à Hipgnosis, dont le ticker est "SONG" (et qui aurait dû à ce titre rejoindre notre dernière sélection marrante, mais qui est passé sous le radar).

Hipgnosis possède les droits sur des œuvres de David Guetta, Missy Elliot, Justin Timberlake, Justin Bieber, Shakira ou les Red Hot Chilly Peppers.