Droits douaniers, OMC, Powell : tout ce qu'a dit Trump à Bloomberg

Droits de douane

• Il envisage de quitter l'OMC si l'organisation ne se restructure pas. Le traité créant l'organisation "est le pire accord commercial de l'histoire".

• La proposition européenne pour les droits de douane automobiles n'est pas encore suffisamment bonne. Bruxelles a pourtant proposé de les supprimer. "Leurs consommateurs ont l'habitude d'acheter leurs voitures, pas les nôtres" semble être ce qui chiffonne réellement le Président.

• Les Etats-Unis sont bien plus solides que la Chine dans le cadre d'un bras de fer commercial. "Notre pays n'a jamais été aussi robuste financièrement".



Relations internationales

• Il peut se montrer patient vis-à-vis de la Corée du Nord. "Je suis l'être humain le plus patient du monde. Les gens ne l'ont pas encore compris".

• Il estime que l'Iran peut s'effondrer. "Quand j'ai pris la présidence, la question était de savoir quand ils prendraient le contrôle du Moyen-Orient. A présent, la question est de savoir s'ils vont survivre. Ça fait une grosse différence en un an et demi".



Politique intérieure

• Google, Amazon et Facebook pourrait être en position de situation dominante au niveau antitrust. Mais Donald Trump "ne fera pas plus de commentaires les concernant".

• Il ne regrette pas d'avoir nommé Jerome Powell aux commandes de la Fed. "J'ai placé un homme que j'apprécie et que je respecte".

• Jeff Sessions restera en place jusqu'aux élections de mi-mandat.

• Il ne croit pas à une procédure d'Impeachment de la part des Démocrates. "Je ne pense pas qu'ils puissent le faire avec quelqu'un qui fait du bon boulot".

• Il envisage un allègement fiscal sur les plus-values du capital, qui prendrait la forme d'une indexation des gains à l'inflation. "Il y a beaucoup de partisans mais d'autres y sont opposés".