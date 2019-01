Drone-Reprise des vols à l'aéroport de Londres-Heathrow

(.)

LONDRES, 8 janvier (Reuters) - Les vols ont repris mardi dans la soirée à l'aéroport de Londres-Heathrow, après avoir été perturbés pendant une heure à cause d'un drone aperçu au-dessus des lieux.

La localisation d'un drone - dont les survols sont interdits - avait entraîné la suspension, à partir de 17h05 GMT, de tous les vols au départ de cet aéroport, le plus fréquenté d'Europe en termes de passagers.

"Nous avons affaire à un drone aperçu au-dessus d'Heathrow", avait expliqué l'aéroport. "Par mesure de précaution, nous avons suspendu les départs, le temps que nous enquêtions. Nous nous excusons auprès des passagers pour la gêne occasionnée", avait-il ajouté.

En décembre, des drones qui avaient survolé illégalement Gatwick, autre aéroport londonien, avaient paralysé le trafic aérien pendant trois jours au départ et à l'arrivée de cet aéroport. Un millier de vols avaient dû être annulés ou déroutés, ce qui avait affecté 140.000 passagers. L'armée avait déployé une technologie militaire qui avait permis de surveiller plus efficacement Gatwick et facilité la reprise des vols. (Paul Sandle; Eric Faye pour le service français)