DRONE VOLT : Invest Securities ajuste son objectif

Le 17 janvier 2024 à 13:37 Partager

La société a dévoilé un CA et une MB 2023 globalement en ligne avec les attentes de l'analyste, ainsi qu'une augmentation de capital qui a finalement permis de lever 2,5mE avec une décote limitée (-18%).



' Cette levée qui permet d'étendre la visibilité financière de 3 mois n'est toutefois pas suffisante pour tenir jusqu'à fin 2024 (4mE de besoins de financement restants), ce qui nous incite à réitérer notre opinion Neutre avec un objectif de cours ajusté à 0,012E (contre 0,013E) ' indique Invest Securities.



L'analyste estime que cette incertitude financière est le principal obstacle sur le dossier, car il a le sentiment que les leviers de croissance activés (en particulier Drone Volt Expert) sont enfin en train de permettre de capter la croissance attendue du marché du drone et de ses multiples usages.



' Le nouveau drone (Kobra) est également un possible game changer pour le groupe, mais les 1ers résultats ne sont attendus que pour le S2 24 ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.