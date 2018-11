Drone Volt : exporte l'Hercules 10 au Canada

27/11/2018 | 18:30

Le groupe Drone Volt annonce ce jour avoir été sélectionné 'par la plus grande organisation de recherche du Canada', pour la livraison d'un drone Hercules 10.



Drone Volt indique que ce centre de recherche, qui oeuvre pour des organismes publics mais aussi pour de nombreuses entreprises privées, 'a d'ores et déjà manifesté son intérêt pour le gros porteur de la gamme : le Hercules 20 d'une capacite d'emport de 20 kg'.





