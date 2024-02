Drone Volt : signe un 'important contrat' au Moyen-Orient

Drone Volt annonce la signature d'un important contrat de distribution pour 'partir à la conquête du marché au Moyen-Orient'.



L'accord en question a été conclu avec un acteur basé au Moyen-Orient et disposant d'une solide expérience du marché local.



Les partenaires se sont engagés pour une durée de 2 ans avec l'ambition de déployer les solutions à forte valeur ajoutée développées par Drone Volt : drones développés et assemblés au sein de Drone Volt Factory, services de Drone Volt Expert et formation de Drone Volt Academy.



Le partenariat prévoit l'accord d'une exclusivité au distributeur si un volume de ventes significatif est généré au cours des 2 prochaines années.





