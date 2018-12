Drones sur Gatwick: un homme et une femme arrêtés

(Actualisé avec précisions)

LONDRES, 22 décembre (Reuters) - La police britannique a annoncé avoir arrêté dans la nuit de vendredi à samedi un homme et une femme en lien avec l'enquête sur les survols de drones qui ont provoqué plusieurs interruptions du trafic aérien ces derniers jours à l'aéroport londonien de Gatwick.

Le deuxième plus grand aéroport de Grande-Bretagne a été fermé au trafic pendant toute la journée de jeudi et par intermittence mercredi et vendredi, affectant au passage au moins 120.000 passagers à quelques jours des fêtes de Noël.

Les drones ont été repérés pour la première fois mercredi soir aux abords de l'aéroport, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au sud de Londres.

L'armée et la police ont utilisé des moyens technologiques pour surveiller et sécuriser le site.

Selon les autorités, rien ne permet de privilégier la piste terroriste.

Jamais un aéroport de l'importance de Gatwick n'avait subi de perturbations aussi graves liée à des drones, dont le succès commercial pose un problème croissant pour la sécurité aérienne. (Kate Holton avec Kanishka Singh à Bangalore Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)