Du Portugal à la Croatie, l'Europe en proie aux flammes et à la canicule

par Catarina Demony et Antonio Bronic

LEIRIA, Portugal/RASLINA, Croatie, 14 juillet (Reuters) - L 'Europe, du Portugal à la Croatie, en passant par l'Espagne et la France, est aux prises avec de violents incendies favorisés par des températures caniculaires dépassant les 40°C dans plusieurs régions.

En France, notamment, les incendies qui font rage en Gironde depuis mardi ont continué de progresser jeudi, contraignant les autorités à procéder à de nouvelles évacuations d'habitants et de vacanciers.

Au Portugal, dans la région de Leiria (Centre), des pompiers harassés continuaient de combattre les flammes attisées par un vent fort, qui menacent des habitations.

"Hier (mercredi) a été une journée très difficile", a déclaré le Premier ministre portugais Antonio Costa, alors qu'il assistait à un briefing de l'Institut national de météorologie (IPMA).

"Il est absolument crucial que nous évitions de nouveaux événements de ce type, car ils épuisent les pompiers et tous ceux (...) qui font de leur mieux pour contrôler la situation", a-t-il ajouté.

Le foyer le plus menaçant était localisé près de la commune de Pombal, chef-lieu du district de Leiria, où Canadairs et hélicoptères se relayaient pour éteindre les flammes qui dévorent notamment une colline de pins et d'eucalyptus, des essences hautement inflammables.

"Avec les eucalyptus, c'est comme une explosion", témoignait Antonio, un habitant du village voisin de Gesteira, inquiet de la progression de l'incendie.

En Espagne, dans l'Ouest, l'incendie qui a débuté mardi dans l'Estrémadure s'est étendu à la Castille-Léon, entraînant l'évacuation jeudi de 49 enfants d'un camp de vacances.

Selon les autorités régionales, plus de 4.000 hectares de terres sont déjà partis en fumée.

L'institut de météorologie AEMET prévoyait des pics de température à 44°C jeudi dans le sud de l'Espagne.

Sur la côte Adriatique, les Canadairs puisaient sans répit dans la mer pour combattre des feux de forêts. L'armée a été appelée en renfort pour appuyer les pompiers qui tentent de maîtriser trois incendies d'ampleur, autour de Zadar et de Sibenik.

En Turquie, des milliers de personnes ont été évacuées de leurs habitations dans la péninsule de Datça (sud-ouest), où un incendie porté par des vents forts s'est déclenché mercredi.

Le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts a déclaré que les pompiers, avec l'appui de sept Canadairs et 14 hélicoptères, étaient parvenus à le contenir jeudi.

"L'Europe est considérablement affectée par les changements dans la circulation atmosphérique. C'est un 'point chaud'", a dit à Reuters Kai Kornhuber, climatologue à l'université de Columbia. (avec Emma Pinedo à Madrid, Caroline Pailliez à Paris, Gloria Dickie à Londres, Ali Kucukgocmen et Yesim Dikmen à Istanbul, Oriana Boselli à Rome et Reuters TV; rédigé par Alex Richardson, version française Sophie Louet)