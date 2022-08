Du boom à la morosité, le marché immobilier australien en plein essor s'effondre

Mais six semaines et deux hausses de taux d'intérêt plus tard, il a retiré l'inscription après n'avoir reçu aucune offre, malgré une réduction de 10 % du prix demandé par rapport à ce qui avait été un montant moyen pour des propriétés similaires dans la région.

"C'était juste rien, rien du tout", a déclaré Saki, 45 ans, à Reuters par téléphone. "Je perdais vraiment mon sang-froid".

Son expérience reflète un retournement rapide du marché immobilier australien de 2 trillions de dollars australiens (1,40 trillions de dollars) qui, après avoir bondi pendant la pandémie, est entré dans ce que de nombreux économistes considèrent comme un ralentissement dû aux hausses de taux agressives d'une banque centrale déterminée à écraser l'inflation galopante.

Les économies et les paiements de relance liés à la pandémie ont contribué à faire grimper les prix des logements dans tout le pays d'un quart rien qu'en 2021. Mais aujourd'hui, un peu plus de la moitié des propriétés mises aux enchères se vendent dans la plupart des grandes villes, contre trois quarts aussi récemment qu'en mars.

Les prix de l'immobilier à Sydney, le deuxième marché immobilier le plus cher du monde après Hong Kong selon certaines mesures, ont chuté de 4,7 % depuis avril, selon CoreLogic, la baisse la plus rapide en quatre décennies.

"Le boom a été rendu possible par le passage de taux d'intérêt très élevés il y a 30 ans à des taux d'intérêt très bas récemment, et cela est en train de s'inverser", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef d'AMP, qui s'attend à ce que les prix des maisons chutent de 15 à 20 % par rapport au pic du début 2022 à 2024.

Le gouvernement australien ayant averti que l'inflation n'avait pas encore atteint son pic, la plupart des économistes s'attendent à de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir - la prochaine est attendue mardi.

STRESS DES VENDEURS

Les vendeurs sont confrontés à de multiples vents contraires, de la concurrence à l'aigreur des acheteurs. Étant donné que les propriétaires préfèrent généralement vendre au printemps, un afflux d'inscriptions le mois prochain pourrait ajouter à la pression, selon les économistes.

Pendant ce temps, après avoir reporté les paiements des prêts des propriétaires touchés par la pandémie, les créanciers ont repris leurs activités d'"exécution hypothécaire", comme la demande de reprise de possession des personnes en défaut de paiement, selon des données judiciaires.

Au cours des six premiers mois de 2022, les dépôts de demandes de reprise de propriété dans les trois États les plus peuplés d'Australie ont atteint 997, soit une hausse de 56 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre reste bien en deçà des niveaux pré-pandémiques, mais signale un stress hypothécaire, selon les défenseurs des emprunteurs.

"Des lettres de mise en demeure sont émises, en particulier par les créanciers de deuxième et troisième rangs", a déclaré Claude Von Arx, conseiller financier au Consumer Action Law Centre.

Selon SQM Research, les annonces immobilières comportant des expressions telles que "mortgagee in possession" ou "bank forced sale" ont atteint un niveau record de 5 500 en avril, le mois précédant le début de la hausse des taux, contre environ 15 000 avant la pandémie. À la mi-juillet, ce nombre avait augmenté de 10 %.

"Nous sommes dans un nouvel environnement où les taux d'intérêt augmentent et où il n'y a plus de moratoire bancaire. Nous nous attendons donc à ce que ces chiffres augmentent de manière significative et reviennent au moins au niveau d'avant la COVID", a déclaré Louis Christopher, directeur général de SQM.

Les personnes confrontées à une vente forcée ou à une expulsion représentent désormais un quart de la charge de travail de Mortgage Stress Victoria, un service destiné aux personnes ayant des difficultés de paiement, contre 5 % au début de 2022, a déclaré le directeur juridique Matthew Martin.

Les quatre grandes banques - la Commonwealth Bank of Australia, la National Australia Bank Ltd, la Westpac Banking Corp et l'Australia and New Zealand Banking Group Ltd - ont déclaré qu'elles n'avaient pas connu d'augmentation de l'exécution des prêts hypothécaires, signe que le changement est mené par des créanciers non bancaires et à risque - qui prêtent à des clients plus risqués pour des frais plus élevés - qui détiennent un quart du marché.

La PDG de l'Association bancaire australienne, Anna Bligh, a déclaré que les reprises de possession restaient à un niveau historiquement bas en raison d'une décennie d'initiatives visant à soutenir les clients en difficulté, et que "les tendances des données à plus long terme devraient toujours être considérées parallèlement à tout instantané plus court".

(1 $ = 1,4325 dollars australiens)