Bourse de Paris : Du flou pour finir la semaine boursière

Œil pour œil . Les places boursières continuent à naviguer à vue : un tweet rageur de Donald Trump contre Pékin et c'est la baisse. Un taux pivot journalier du yuan fixé un peu plus haut que prévu par la banque centrale chinoise et c'est la progression. La vérité, c'est que les deux puissances économiques se défient continuellement, en se provoquant à dessein. Washington attise la guerre commerciale ? Pékin déplace le combat sur le marché des changes. Pékin cesse ses achats de produits agricoles américains ? Washington renonce à accorder des autorisations spéciales de commerce à Huawei. La Chine cherche à annihiler l'impact des surtaxes douanières en laissant glisser le yuan ? Donald Trump laisse entendre que la politique du dollar fort ne l'intéresse pas. Dans un tel contexte, difficile d'envisager un accord commercial à court terme.



Salvini se sent fort . En Europe, le Royaume-Uni n'a plus, seul, l'apanage de la fantaisie gouvernementale. En Italie, l'improbable coalition entre extrêmes au pouvoir a de grandes chances d'éclater. Le chef de file de la Lega, Matteo Salvini, a appelé hier à des élections législatives anticipées car l'exécutif ne fonctionne plus. Une offensive lancée au moment où le leader d'extrême-droite sait qu'il est en mesure d'obtenir une victoire électorale suffisamment probante pour l'affranchir du soutien du Mouvement 5 Etoiles de Luigi di Maio. La dissolution du parlement transalpin appartient toutefois au Président Mattarella. La situation politique italienne est à surveiller de près, car le vieux continent n'a pas vraiment besoin d'une crise interne dans l'une de ses principales économies.



Le signal de fermeté envoyé hier soir par la Maison Blanche dans le dossier Huawei fait de nouveau pencher la balance côté morosité en bourse ce matin. Les indicateurs avancés américains sont bien ancrés dans le rouge et l'Europe prend le chemin de la baisse. En Asie, Tokyo progresse mais Shanghai recule, sans excès.



Les temps forts économiques du jour



En Europe ce matin, l'Allemagne publiera les chiffres mensuels de sa balance commerciale (8h00) et la France sa production industrielle mensuelle et les données trimestrielles de l'emploi privé (8h45). Londres annoncera ses données économiques pour le mois de juillet (10h30). Aux États-Unis, les prix à la production de juillet sont attendus à 14h30. Ce matin, la croissance du PIB japonais au second trimestre est ressortie plus robuste que prévu (1,8% en rythme annualisé vs. 0,5% estimé). En Chine, les prix à la production ont légèrement reculé en juillet, une première depuis trois ans.



L'euro et le dollar son très proches de 1,12 USD. L'once d'or poursuit son ascension à 1507 USD. Après son rebond de la veille, le pétrole repart en baisse, à 52,44 USD pour le WTI et 57,21 USD pour le Brent. L'obligation d'Etat américaine affiche un rendement 10 ans à nouveau en baisse à 1,697%. Le Bitcoin baisse légèrement ce matin à 11 879 USD.



Les principaux changements de recommandations



Deutsche Post : J.P. Morgan démarre le suivi à souspondérer en visant 25,36 EUR.

Hapag-Lloyd : MainFirst passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

Interroll : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1800 à 1700 CHF.

Nestlé : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 115 à 121 CHF.

Ontex : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 18,85 à 19 EUR.

Saipem : Jefferies espace de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4,80 à 5 EUR.

Société Générale : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 26,80 à 24,60 EUR.

STMicroelectronics : Goldman Sachs passe de neutre à achat avec un objectif de cours ajusté de 17 à 17,50 EUR.

Subsea 7 : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 110 à 95 NOK.

ThyssenKrupp : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 16,50 à 16 EUR.

Voestalpine : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours ramené de 31 à 21 EUR.