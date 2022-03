Bourse de Paris : Du gaz ami à la place du gaz ennemi

Il y a pas mal de choses que le marché "n'achète" pas actuellement, mais la première d'entre elles est, il me semble, un dérapage incontrôlé de la guerre en Ukraine. Oh bien sûr, ça parle armes chimiques, armes nucléaires ou intervention de l'OTAN. Mais je peux vous dire que si l'un de ces événements intervenait, l'espèce de sérénité de façade des marchés actions se craquellerait fissa. Je pourrais dire la même chose de la relative indifférence sur les conséquences proches et lointaines de la guerre en Ukraine sur les matières premières agricoles, industrielles et énergétiques. Pas une indifférence médiatique, le conflit et ses conséquences sont partout, mais une indifférence financière.

Je ne vais pas vous jouer du mirliton, je n'ai pas d'explication convaincante pour expliquer cela. Hormis peut-être que c'est un mal pour un bien parce que les gentils pensent qu'ils vont triompher des méchants et que le nouvel ordre qui naîtra sera meilleur que l'ancien ? C'est peut-être un peu trivial, mais les réactions sont parfois plus terre-à-terre qu'on ne le pense. C'est un peu risqué aussi, de placer une partie de son destin entre les mains d'un dirigeant politique extrémiste et acculé.

Les places boursières tiennent donc le choc. Ça bouillonne sectoriellement, mais en surface, les indices vont plutôt bien compte tenu du contexte. Aux Etats-Unis hier, la séance a même été clôturée sur des gains solides. Le Nasdaq a repris 2,2% et le S&P500 1,4%. C'était un peu plus compliqué en Europe, mais les replis constatés ont été modestes : -0,2% pour l'indice large STOXX Europe 600. Sur le vieux continent, les révisions à la baisse d'objectifs commencent à poindre, en amont de la saison des résultats du 1er trimestre 2022, qui débutera mi-avril. Mais on ne peut pas encore parler de tendance de fond. Il faudra aussi surveiller le découplage entre les entreprises américaines et européennes, si les premières subissent moins fortement le choc énergétique puisqu'elles sont moins dépendantes des fluctuations des cours de l'énergie.

D'énergie, il en sera d'ailleurs question plus tard en matinée puisque Joe Biden devrait annoncer un nouvel accord de fourniture de gaz à l'Europe, pour réduire sa dépendance au gaz russe. L'objectif consistera sûrement à reconstituer les stocks du vieux continent en prévision de l'hiver 2023. Une sorte de nouveau pont d'approvisionnement transatlantique, histoire d'arrêter d'engraisser la balance commerciale russe. Une Europe qui se retrouvera donc biberonnée au gaz de schiste, qui fait tant polémique ici, puisque la production américaine est composée à 80% de gaz de schiste. On dirait bien que nécessité fait loi.

Joe Biden doit aussi se rendre en Pologne aujourd'hui, après avoir été ferme hier dans sa condamnation de la Russie. De concert avec les Européens, le président américain a proposé d'exclure la Russie du G20, a promis une réponse forte en cas d'utilisation d'armes non-conventionnelles et a annoncé de nouvelles sanctions contre les intérêts russes.

Je termine par une courte histoire lue hier concernant les mouvements de fonds globaux. Les vigies des flux financiers mondiaux ont peut-être identifié un effet papillon entre l'Est de l'Europe et la Chine. L'IIF (Institute of International Finance), qui suit en temps réel ou presque les volumes de liquidités qui transitent dans le monde, a remarqué que des sorties de fonds conséquentes ont eu lieu depuis la Chine à partir du moment où la Russie a envahi l'Ukraine. Elles ont concerné les actions et les obligations, à un rythme inédit. L'IIF n'a pas constaté de changement majeur chez les autres pays émergents. Il est un peu tôt pour en tirer des conclusions définitives, reconnaît l'économiste principal de l'organisation, Robin Brooks, mais "le timing des sorties suggère que les investisseurs étrangers pourraient regarder la Chine sous un nouveau jour". En d'autres termes, il se pourrait qu'ils aient introduit une prime de risque additionnelle libellée "incertitude géopolitique", puisque la Chine, elle aussi, a des visées expansionnistes. Il faut toutefois noter que ces sorties ont aussi coïncidé avec un net décrochage des marchés actions chinois, qui n'ont rebondi que récemment à la faveur de déclarations apaisantes de Pékin sur le soutien aux marchés financiers.

Les indicateurs avancés européens évoluent autour de l'équilibre aux environs de 8h00 ce matin, avec un léger biais haussier. L'Asie termine en ordre dispersé. Le Japon confirme son excellente semaine, dopé par la glissade du yen qui profite à cette économie très exportatrice. C'est plus compliqué en Chine en revanche, où il faut digérer le gros rebond de la semaine précédente.

Les temps forts économiques du jour

Les indices de confiance sont à l'honneur aujourd'hui avec celui des milieux d'affaires allemands, l'Ifo, à 11h00, puis celui des consommateurs américains, par l'Université du Michigan, à 15h00. Tout l'agenda macro ici.

L'euro continue son yoyo autour de l'axe de 1,10 USD, à 1,10269 USD ce matin. L'once d'or remonte autour de 1957 USD. Le pétrole recule un peu mais reste à haut niveau, avec un Brent de Mer du Nord à 118 USD et un brut léger américain WTI à 112 USD. Le rendement de la dette américaine se maintient à 2,36% sur 10 ans, pendant que la dette allemande offre un coupon de 0,53% sur la même durée. Le bitcoin se négocie autour de 44 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Assicurazioni Generali : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17 à 17,50 EUR.

Ceres : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1150 à 700 GBp.

CompuGroup : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 59 EUR.

Cosmo : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 110 à 89 CHF.

Drax : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 935 GBp.

Dürr : Exane BNP Paribas démarre le suivi à sousperformance en visant 29 EUR.

Essity : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 233 SEK.

Henkel : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR.

Homeserve : Jefferies passe de sousperformance à conserver en visant 830 GBp.

Indivior : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 330 GBp.

Indra : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 11 EUR.

ITM Power : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 800 à 600 GBp.

Knorr-Bremse : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 83 EUR.

McPhy : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 à 19 EUR.

Norma : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 39 EUR.

Poxel : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 11 à 4,50 EUR.

Software AG : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 34 EUR.

Telenor : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 120 NOK.

Tikehau : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

Selon Bloomberg, Apple plancherait sur un système de souscription de matériel autour de l'iPhone.

Daimler Truck n'est pas en pourparlers pour une participation dans le russe Kamaz.

SAP va mettre un terme à ses activités "cloud" en Russie, après avoir mis fin à ses ventes dans le pays le 3 mars.

Brookfield examine un rachat de Homeserve.

Bed Bath & Beyond serait proche d'un accord transactionnel avec l'activiste Cohen, selon Bloomberg.

JetBlue prévoit d'étendre son partenariat avec Qatar Airways.

Moody's s'apprête à retirer ses notations de crédit pour les entités russes.

Les principales publications du jour : China Life, SAIC Motor, Smiths Group, Pharmagest… Tout l'agenda ici.