Du nord au sud, le Premier ministre britannique Johnson est confronté à la perspective de défaites cuisantes aux élections partielles.

Son parti conservateur dispute deux élections partielles jeudi : une à Tiverton et Honiton, un coin profondément conservateur du Devon dans le sud-ouest de l'Angleterre, et une autre dans l'ancienne zone industrielle de Wakefield dans le nord de l'Angleterre, qui a voté pour son parti pour la première fois en 90 ans en 2019.

Une défaite dans l'un ou l'autre de ces endroits pourrait entacher davantage la réputation de Johnson en matière de victoire électorale, et voir les législateurs qui craignent pour leur avenir tenter de s'opposer à lui malgré le fait qu'il lui ait donné un sursis en appelant et en perdant un vote de confiance contre lui au début du mois.

Johnson a obtenu la plus grande majorité conservatrice en trois décennies lors des élections nationales de 2019 en bouleversant la politique britannique conventionnelle et en gagnant à la fois dans les foyers traditionnels du sud des conservateurs et dans les zones plus industrielles du centre et du nord de l'Angleterre.

Mais aujourd'hui, le soutien au parti s'effiloche dans ces deux régions, ce qui pourrait inciter certains législateurs conservateurs à tenter de réduire la période de grâce de 12 mois entre le déclenchement de votes de confiance. Quelque 41 % des législateurs de Johnson ont voté pour sa destitution ce mois-ci.

Les élections partielles ont été déclenchées par les démissions très médiatisées de législateurs conservateurs - l'un d'eux a admis avoir regardé du porno au parlement, et un autre a été reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement d'un adolescent.

Dans le bourg rural de Tiverton, Jenny Kane, 72 ans, professeur de yoga à temps partiel, a déclaré qu'elle avait voté pour les conservateurs, mais qu'elle ne le ferait plus maintenant en raison des tensions non résolues avec l'Union européenne et du "partygate" lorsque Johnson a assisté à des fêtes de rupture de la confidentialité pendant la pandémie de COVID-19.

"Je ne pense pas du tout qu'il ait fait le Brexit", a-t-elle déclaré à Reuters. "Le Partygate est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis dégoûtée." Kane a déclaré qu'elle voterait plutôt pour les libéraux démocrates centristes et pro-UE.

Reuters a parlé à au moins 30 personnes dans les deux endroits en leur posant les mêmes questions sur les domaines politiques. Alors que les électeurs du Devon se sont concentrés sur le "partygate", la politique d'expulsion du Rwanda du gouvernement et le Brexit, ils se sont davantage intéressés à la crise du coût de la vie à Wakefield.

UN COMPORTEMENT INADMISSIBLE

Tiverton a voté conservateur à chaque élection depuis près d'un siècle, et en 2019, le parti a remporté une majorité de près de 25 000 voix.

"J'aurais voté conservateur s'il n'y avait pas eu la situation des vols d'immigration vers le Rwanda. Cela a fait une énorme différence pour moi et mon mari", a déclaré Lizzie Bowman, 58 ans, décrivant cela comme montrant un "comportement inadmissible".

Plusieurs électeurs de Tiverton qui avaient voté pour les conservateurs ont indiqué qu'ils ne voteraient probablement même pas, tandis que ceux qui étaient opposés aux conservateurs votaient tactiquement pour l'option la plus susceptible de les éliminer.

Bien qu'il y ait peu de sondages fiables à Tiverton et Wakefield, les bookmakers affirment que les conservateurs sont susceptibles de perdre les deux sièges.

À Wakefield, une ville située à environ quatre heures de route au nord de Londres, les électeurs ont déclaré que le gouvernement devait faire davantage pour aider les gens à faire face à l'inflation la plus élevée depuis trois décennies.

Barbara Lawson, une commerçante de 54 ans qui a voté pour les conservateurs en 2019 mais pourrait maintenant voter pour le principal parti d'opposition, le Parti travailliste, a déclaré qu'elle ne comprenait pas bien le gouvernement sur le Brexit ou la stratégie d'expulsion du Rwanda.

Mme Lawson a déclaré qu'en raison de l'augmentation du coût de la vie, sa fille, son gendre et sa petite-fille réduisaient leurs dépenses alimentaires et avaient du mal à quitter leur appartement de deux chambres pour un logement plus grand, bien que les deux parents travaillent à temps plein.

Mme Lawson a déclaré qu'elle connaissait des personnes qui avaient commencé à recourir aux banques alimentaires et des amis qui disaient craindre de devoir cesser d'utiliser leur voiture en raison de la hausse du prix de l'essence.

"Les préoccupations des gens ici sont très quotidiennes", a-t-elle déclaré. "Même les gens qui ont un bon emploi souffrent en ce moment".

Mais un aspect qui joue en faveur de Johnson pourrait être le manque d'enthousiasme quasi unanime pour le leader travailliste Keir Starmer.

Geoff Hook, 57 ans, qui travaille dans l'enseignement artistique, a déclaré qu'il avait récemment démissionné de son adhésion au Labour après près de quatre décennies parce qu'il avait l'impression de ne plus comprendre ce qu'il représentait.

"Les travaillistes semblent manquer de direction en ce moment", a-t-il déclaré. "Starmer ne semble pas avoir beaucoup de personnalité, il a donc du mal à se connecter avec les gens".