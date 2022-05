Du pasteur en herbe au "coq de combat", le président sud-coréen Yoon se fraye un chemin jusqu'au sommet.

Élu en mars, l'ancien procureur général de 61 ans n'est entré officiellement dans le vif de la politique coréenne que lorsqu'il a déclaré sa candidature à la présidence en juin dernier. Cela s'est produit après qu'il ait été courtisé par le bloc conservateur pour avoir montré sa nature intransigeante en déposant des accusations de corruption contre un aide clé du président sortant Moon Jae-in - l'homme qui l'a embauché.

Décrit par ses collègues comme étant à la fois fougueux et grégaire, Yoon s'est présenté sur un ticket pour lutter contre la corruption et créer un terrain de jeu économique plus équitable, tout en cherchant à adopter une ligne plus dure vis-à-vis de la Corée du Nord. Sa nomination au poste de procureur général en 2019 est intervenue après plus de deux décennies dans le service juridique, emprisonnant de nombreux membres du spectre politique national pour corruption.

Né en 1960 à Séoul, Yoon est diplômé d'une école élémentaire de la mission, où il a déclaré nourrir l'ambition de devenir pasteur, avant de décider d'étudier le droit sur les conseils de son père, un professeur d'économie renommé. Mais Yoon est arrivé tard au bureau des procureurs, ne réussissant l'examen du barreau qu'à sa neuvième tentative en 1991.

Yoon aime les gens et les rencontres autour d'un verre, et entretient toujours des liens de longue date avec des amis qui occupent aujourd'hui des postes clés au sein du gouvernement et des entreprises, ont déclaré ses collaborateurs à Reuters.

Il accorde une grande importance à la confiance au sein de son personnel et a abandonné le projet d'envoyer un groupe d'émissaires à Washington après une fuite dans les médias, pour le relancer seulement après que la Corée du Nord ait rompu un moratoire sur les essais de missiles à longue portée en mars, ont déclaré deux personnes qui ont travaillé avec son équipe. Ces personnes ont refusé d'être identifiées en raison de la sensibilité diplomatique.

Se souvenant de son parcours unique vers la plus haute fonction, Yoon a déclaré lors d'une récente émission de télévision : "Je n'étais pas vraiment anxieux, et j'ai bien dormi pendant la campagne, mais depuis l'élection, j'ai du mal à trouver un bon sommeil."

"Je suppose que la solitude est ce que signifie être le président .... Vous savez, l'ancien président américain Harry Truman avait un panneau sur son bureau qui disait 'The buck stops here'."

En tant que procureur, sa nature inflexible et son adhésion aux règles l'ont parfois aidé à gravir les échelons de sa carrière.

Mais son habitude de contrarier les puissants lui a également valu plusieurs rétrogradations - des moments qui, selon ses propres mots, lui ont permis de travailler ses talents de cuisinier.

Son éthique déterminante ? Lors d'une audience en 2013 qui a fait des vagues à Séoul, Yoon a déclaré aux législateurs : "Je ne suis loyal envers personne" - soulignant ainsi son obéissance à la loi, et non aux personnes au pouvoir.