Du rififi aux Etats-Unis pour l'Epiphanie

La première, c'est que les deux derniers sièges du Sénat pourraient être attribués. Le vote est clos en Géorgie et le long décompte a démarré, avec une situation aussi indécise que prévu : les candidats républicains et démocrates sont au coude-à-coude dans les deux scrutins. Pour rappel, les républicains doivent remporter un siège pour maintenir leur majorité à la chambre haute. Les démocrates ont besoin des deux pour prendre le pouvoir. Dans le scénario un, un contre-pouvoir existe aux Etats-Unis. Dans le scénario deux, les démocrates pourront imposer leur programme. Deux sources citées ce matin par le Wall Street Journal se contredisent. L'une pense que des résultats définitifs sont possibles dès aujourd'hui, quand l'autre avance qu'il faudra sans doute plusieurs jours : de qui illustrer l'incertitude ambiante.

La seconde raison pour laquelle cette journée est cruciale, c'est que le Congrès des Etats-Unis se réunit pour certifier le vote des grands électeurs. En temps normal, c'est une formalité. Mais cette fois, la cérémonie intervient dans un climat alourdi par la contestation des conditions du scrutin par le président sortant, qui a même appelé son vice-président Mike Pence, qui préside la manifestation, à "rejeter les électeurs frauduleusement désignés". Les constitutionnalistes estiment que Pence n'a pas le pouvoir que lui prête Trump, à supposer que des éléments viennent étayer les accusations. Le vice-président se retrouvera à n'en pas douter dans une position assez inconfortable, d'autant que des parlementaires républicains ont prévu de jeter leurs dernières forces dans la bataille pour tenter de faire invalider le vote.

Un apaisement du climat politique aux Etats-Unis est important pour les marchés financiers, qui n'apprécient guère les incertitudes. Bon, évidemment, 2020 a démontré qu'ils étaient capables de résister à un empilement d'aléas inédit. Mais historiquement, la confiance des agents économiques est plus élevée quand le contexte est apaisé.

Dans un tout autre registre, je vous propose cette semaine de passer en revue quelques idées d'investissement originales piochées çà et là dans les nombreux documents prospectifs produits par les intermédiaires financiers ces dernières semaines. Ce matin, honneur à UBS qui a mis de la viande végétale dans sa bannette des bonnes résolutions 2021.

OK, je sais, je sais. Il y en a parmi vous qui ont des envies de meurtre rien qu'à voir ces deux mots accolés. Et je vous comprends. D'ailleurs personne ne s'est encore risqué à débarquer chez Zonebourse à Annecy pour nous faire manger du fromage végétal. Du reste, mes premières expériences avec un steak non-animal ont été plutôt pénibles. Les plus récentes un peu moins, mais rien qui permette de faire oublier le doux crépitement d'une pièce de bœuf saignante passant du grill à l'assiette. Mais trêve d'obscénité bouchère.

Si je me fonde sur l'enquête menée par UBS en novembre, 53% des consommateurs avaient déjà testé la viande végétale, contre 48% en mars dernier. Et un peu moins de la moitié d'entre eux (46%) en consomme désormais une fois par semaine au moins. Il s'agit depuis plusieurs mois du segment le plus dynamique, et de loin, du marché alimentaire, selon les données Nielsen. La banque suisse pense que ce compartiment va afficher une croissance moyenne de 30% par an d'ici 2025.

Le marché pourrait même être encore plus vaste, si les consommateurs rétifs se convertissaient. Et pour cela, il va falloir faire des efforts sur le goût : les résultats de l'étude montrent que c'est le facteur le plus limitant pour ceux qui ne sont pas convaincus et pour ceux qui refusent tout simplement d'essayer. J'imagine qu'il y a aussi des questions de texture. C'est là que les fournisseurs d'arômes entrent en piste. "Les entreprises d'ingrédients alimentaires, grâce à leur connaissance des liants et des additifs appropriés, ont la possibilité d'améliorer cette expérience sensorielle qui, selon nous, s'avérera essentielle pour favoriser l'adoption généralisée des protéines végétales", écrit UBS, tout en reconnaissant que la spécialité ne constitue pour l'heure qu'une part infime des revenus du secteur. Si l'on excepte le français Mane et le suisse Firmenich, les principaux acteurs de la filière sont cotés. La banque suisse identifie Givaudan, Symrise, Kerry, IFF, Chr. Hansen et Novozymes comme des "chimistes du goût". J'y ajoute la pépite azuréenne Robertet, l'Américain Sensient et trois acteurs asiatiques pour diversifier un peu la liste : T. Hasegawa, Takasago et Huabao. La prochaine fois, vous saurez à peu près d'où vient le petit goût de ce hamburger végan que vous avez mangé.

En préouverture, les indicateurs avancés sont haussiers en Europe, malgré les confinements qui se durcissent et les polémiques qui enflent sur la vaccination.

Les temps forts économiques du jour

Après les PMI manufacturiers finaux de décembre publiés lundi, la journée de mercredi sera consacrée aux PMI des services. En Chine le PMI Caixin des Services reste en zone d'expansion mais recule à 56,3 points après 58,1 points en novembre. Il faudra aussi suivre l'inflation en Allemagne (14h00) puis aux Etats-Unis l'étude ADP sur l'emploi (14h15), les commandes de biens durables (16h00), les stocks pétroliers (16h30) et les minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00).

L'euro s'échange 1,2282 USD. L'once d'or perd un peu de terrain à 1941 USD. Le pétrole a réagi positivement aux légers ajustements décidés par l'Opep+, avec un Brent à 53,70 USD et un WTI à 49,83 USD. Le rendement du T-Bond remonte à 1% sur 10 ans. Le Bitcoin rebondit à 35 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

ASR Nederland : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver.

Hannover Rück : Deutsche Bank passe de conserver à acheter.

Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 570 à 650 EUR.

Kuehne + Nagel : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 196,60 à 194 CHF.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 30,50 à 45,50 EUR.

LVMH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 455 à 590 EUR.

Maersk Drilling : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 224 DKK.

Next : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 6700 à 7500 GBp.

NN Group : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver.

Porsche : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché en visant 68 EUR.

Sensorion : Jefferies débute le suivi à l'achat en visant 2,30 EUR.

Standard Chartered : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 589 à 594 GBp.

Swiss Life : Citigroup démarre le suivi à l'achat en visant 474 CHF.

WPP : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1050 à 1300 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Alstom a émis 750 M€ d'obligations 2029 à 0%.

Rubis va lancer un programme de rachat d'actions plafonné à 250 M€, portant sur 6,6 millions d'actions, en vue de les annuler.

Voltalia émet 200 M€ d'OCEANE vertes échéance 2025.

Pixium Vision et Second Sight Medical Products se rapprochent.

Inventiva confirme le lancement de son étude de phase III dans la NASH avec lanifibranor au T1 2021.

Carmat prévoit de lancer son cœur artificiel total au T2 2021 en Europe, en estimant que 2000 patients par an pourraient être concernés sur le vieux continent, dans l'indication "pont à la transplantation".

Genoway obtient une subvention 2,3 M€ pour développer son catalogue de modèles humanisés ICP.

La Française de l'Energie obtient l'extension géographique de la concession de Désiree dans les Hauts-de-France.

Nacon obtient une décision de justice positive provisoire dans le contentieux The Sinking City.

Ecomiam renforce son management.

Le dispositif GERMI R75 d'UV Germi permet un taux d'abattement de la concentration virale aéroportée du coronavirus de plus de 99,9%.

Verimatrix retenue pour la protection des applications interactives de fitness Smart Fitness Mirror.

Une publication dans Drug and Discovery Today pour Abivax.

Les actionnaires de Keyrus valident le transfert sur Euronext Growth.

Energisme équipe AFNOR Energies Ingénierie.

X-Fab a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes

Pour faire face à ses propres besoins, com rachète 11 B767-300 à Delta Air Lines et WestJet pour les transformer en avions-cargos.

Zizanie autour de la décision du NYSE de renoncer à délister China Telecom, China Mobile et China Telecom : l'opérateur pourrait à nouveau faire volte-face.

Tiffany (en passe d'être rattaché à LVMH) a bien terminé l'année.

Koninklijke Philips aurait dressé une liste de prétendants asiatiques pour sa division appareils domestiques, qui pourrait être valorisée environ 3 Mds€, selon Bloomberg.

Alibaba va placer 5 Mds$ d'obligations, a appris Reuters.

Ahold Delhaize et Centerbridge finalisent le rachat du distributeur américain FreshDirect après avoir reçu le feu vert de l'antitrust.

Apple ajoute des critères sociaux et environnementaux aux bonus de ses dirigeants.

Macy's va fermer 45 magasins en 2021.

Les Etats-Unis interdisent les transactions avec huit applications chinoises, dont Alipay (Ant Group, Alibaba) ou QQ Wallet et WeChat (Tencent).

Ça publie aujourd'hui. Costco Wholesale, RPM International, MSC Industrial…