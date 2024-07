Tentative d'assassinat de Donald Trump et croissance chinoise médiocre dominent l'actualité boursière ce matin, alors que plusieurs temps forts se profilent pour les financiers, à commencer par un discours très attendu de l'incontournable Jerome Powell en fin d'après-midi.

Je reprends la main sur la quotidienne de Zonebourse après le brillant intérim de Jordan Dufee, qui va pouvoir reprendre une vie normale en se levant à une heure raisonnable. Quand il faut se remettre dans le bain médiatico-financier pour éviter de raconter des carabistouilles et vous donner l'impression, chers lectrices et lecteurs, d'être incollable sur l'actualité, j'ai l'habitude de faire des "avant / après" sur les grands indicateurs boursiers. Voilà ce que ça donnait hier soir quand j'essayais de me remettre à la page tout en cuvant le trop-plein de rosé accumulé depuis le 30 juin :

L'or était à 2300 USD, il remonte proche de ses records à 2411 USD ce matin.

Le rendement de la dette américaine à 10 ans était à 4,33%. Il est à 4,18%.

Le S&P500 était à 5482, il est à 5615 (+2,4%).

Le Nasdaq 100 était à 19 789, il est à 20 331 (+2,7%).

Le CAC40 était à 7530, il est à 7724 (+2,6%).

Le 30 juin, la France était plus ou moins gouvernable.

Le 30 juin, Donald Trump n'avait pas encore de piercing à l'oreille.

Si j'en crois ces constatations et ce que j'ai lu depuis hier soir, voici mes conclusions :

Le marché est moins effrayé par le futur exécutif français, même si le degré d'incertitude est élevé et que l'on voit mal comment le navire pourra être barré (ou mal barré, pour faire un bon mot). On surveillera quand même le marché de la dette française, qui peut vriller instantanément comme cela fut le cas lors du désormais fameux "Moment Truss" quand le Royaume-Uni s'est "enlizzé".

L'accumulation de statistiques macro médiocres aux Etats-Unis a renforcé l'hypothèse d'une première baisse de taux de la Fed lors de la réunion du 18 septembre, avec une probabilité de 96% selon l'outil FedWatch du CME. Les investisseurs américains sont allés goûter à nouveau aux secteurs maudits la semaine dernière (petites capitalisations, immobilier, industrielles), mais peinent encore à lâcher leurs grosses technologiques chéries.

Le paysage politique américain est encore plus incertain que prévu, même si la tentative d'assassinat de Donald Trump a manifestement renforcé ses chances d'être élu, selon les spécialistes. Financièrement, cela s'est traduit par un report sur le dollar et le bitcoin. L'effet sur les bons du trésor américain est plus difficile à cerner.

La mi-juillet coïncide avec l'accélération des annonces de résultats du second trimestre. Après les déceptions sur les banques US vendredi (Wells Fargo notamment), quelques belles signatures sont programmées dans les jours qui viennent. The Goldman Sachs Group, BlackRock, dès aujourd'hui. UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, Compagnie Financière Richemont (coucou le luxe) et Rio Tinto mardi. Johnson & Johnson, ASML et BHP mercredi. TSMC, Netflix, Novartis jeudi.

Sur l'agenda éco hebdomadaire : discours de Jerome Powell ce jour (à 18h00n post-clôture européenne donc). Ventes de détail US mardi. Inflation britannique mercredi. Décision de la BCE sur ses taux jeudi.

Focus sur la Chine ce matin avec des statistiques et le lancement du plénum, un sommet qui se passe tous les cinq ans et qui sert à donner de grandes orientations, notamment en matière fiscale. Et il faudra des politiques incitatives puisque les derniers indicateurs sont bof-bof : le PIB n'a progressé que de 4,7% sur un an au T2, moins que prévu (5,1%), à cause d'une consommation faiblarde. L'annonce a eu lieu cette nuit. En parallèle, Pékin a annoncé que les prix immobiliers ont continué à décroître, quoiqu'à un rythme faible qu'avant, en juin. En Chine, la reprise est toujours pour demain.

En Asie-Pacifique ce matin, la bourse japonaise est fermée pour un jour férié. La Chine est divisée entre les légers gains de Shanghai (+0,3%) et les pertes de Hong Kong (-1,4%). La Corée du Sud et l'Inde progressent modestement. L'Australie est un peu plus vigoureuse (+0,6%). Les indicateurs avancés sont baissiers en Europe.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle européenne (11h00) et l'indice Empire Manufacturing (14h30) sont au programme. Tout l'agenda ici.

L'euro atteint 1,089 USD. L'once d'or se négocie 2413 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 85,10 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,40 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans baisse à 4,18%. Le bitcoin se négocie 62 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Bachem Holding Ag : Barclays démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 71 CHF.

BPER Banca : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 5,99 EUR à 6,27 EUR.

Dassault Systèmes : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 48 à 42 EUR.

Geberit Ag : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 360 à 369 CHF.

Glencore Plc : Barclays surpondère de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 510 à 550 GBX.

Lufthansa : Landesbank Baden-Württemberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,20 EUR à 6 EUR. Stifel dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 7 EUR à 4,50 EUR.

Munters Group : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 210 SEK à 220 SEK.

Ocado Group : Bernstein passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 1000 GBX à 260 GBX.

Renault : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 68,80 à 66,10 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 87,50 à 99,10 EUR.

Shell Plc : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3150 GBX.

Tikehau Capital : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.

TotalEnergies : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 78 à 80 EUR.

Valeo : Evercore ISI maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 18 à 16 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus et Thales envisagent "sérieusement" un rapprochement de leurs activités spatiales, selon La Tribune.

La Banque mondiale a accusé Bombardier Transport (racheté depuis par Alstom) d'avoir versé un pot-de-vin de 100 M$ pour obtenir un contrat de signalisation ferroviaire en Azerbaïdjan, selon "Global Investigation Review".

BNP Paribas s'associe à Ant International dans les paiements transfrontaliers en Europe.

SMCP a été informée que la justice britannique a estimé invalide la cession d’un bloc de 15,9% du capital par ETS à Dynamic Treasure Group en 2021, sans en préciser les conséquences.

Connect a levé 3 M€ lors d'une augmentation de capital réservée à 19,24 EUR.

GeNeuro a déposé une requête de sursis concordataire au Tribunal de première instance de Genève après son échec clinique.

Poxel, sur la corde raide, s'attend à ce que ses ressources soient suffisantes pour assurer son exploitation jusqu'à la finalisation de l’opération en cours visant à monétiser les redevances issues des ventes d'Imeglimine au Japon.

Le groupe Avril a été désigné comme repreneur des activités de Metex Noovistago et d'une partie des activités commerciales et R&D de Metabolic Explorer, dont les actions sont désormais sans valeur.

Sensorion publie de nouvelles données positives concernant les critères secondaires en phase IIa avec SENS-401.

Predilife a levé 0,75 M€ via ses OC.

La cotation des actions Vergnet est suspendue dans l'attente du rapport des CAC sur les comptes 2023.

Les créanciers ont jusqu'au 19 juillet pour se prononcer sur le plan de sauvegarde d'AST Group.

Les principales publications du jour : Catana… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Swatch dégage un EBIT semestriel très inférieur aux attentes.

Nordea publie un bénéfice net de 1,9 Md€ au T2, un peu inférieur au consensus.

TomTom suspend ses objectifs pour 2025 après une perte d'exploitation plus importante que prévu au deuxième trimestre.

Bunge et Viterra (Glencore), ont proposé de vendre des actifs dans deux pays de l'UE pour obtenir le feu vert de l'UE pour leur fusion.

BHP et Lundin s'apprêtent à faire une offre commune pour Filo Corp, selon Reuters.

Youngtimers va racheter C Capital.

Ems-Chemie abandonne ses espoirs de stabiliser son chiffre d'affaires en 2024.

Les principales publications du jour : Nordea, Orkla, CompuGroup, TomTom, Steico…

Des Amériques

AT&T révèle une fuite massive de données.

Selon le WSJ, Google serait proche d'un rachat de la société de cybersécurité Wiz pour 23 Mds$.

CVC met en vente la plateforme de trading Oanda, selon Sky News.

Boeing lance le processus de certification de son 777-9 aux Etats-Unis.

Vinfast réduit ses objectifs de livraison 2024 de 20%.

Les principales publications du jour : The Goldman Sachs Group, BlackRock…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

HCL Technologies a rassuré sur ses perspectives de croissance.

Les principales publications du jour : Jio Financial…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.