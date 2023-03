Préoccupés par la diminution de la population chinoise, les conseillers politiques du gouvernement ont formulé plus de 20 recommandations pour stimuler les taux de natalité, bien que les experts estiment que le mieux qu'ils puissent faire est de ralentir le déclin de la population.

La Chine s'est enfoncée dans un trou démographique en grande partie à cause de la politique de l'enfant unique imposée entre 1980 et 2015. Les autorités ont relevé la limite à trois en 2021, mais même pendant les périodes de COVID stay at home, les couples ont été réticents à avoir des bébés.

Les jeunes citent comme facteurs décourageants les coûts élevés de la garde d'enfants et de l'éducation, les faibles revenus, le faible filet de sécurité sociale et les inégalités entre les hommes et les femmes.

Les propositions visant à stimuler le taux de natalité, formulées lors de la réunion annuelle de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) ce mois-ci, vont des subventions pour les familles qui élèvent leur premier enfant, plutôt que seulement le deuxième et le troisième, à l'extension de l'enseignement public gratuit et à l'amélioration de l'accès aux traitements contre la stérilité.

Les experts ont considéré le nombre de propositions comme un signe positif que la Chine traitait de manière urgente le vieillissement et le déclin de sa démographie, après que des données ont montré que la population avait diminué pour la première fois en six décennies l'année dernière.

"Vous ne pouvez pas changer la tendance au déclin", a déclaré Xiujian Peng, chercheur principal au Centre d'études politiques de l'université Victoria en Australie. "Mais sans politique d'encouragement à la fécondité, le taux de fécondité continuera à baisser.

Une motion de Jiang Shengnan, membre de la CCPPC, selon laquelle les jeunes ne travaillent que huit heures par jour afin d'avoir le temps de "tomber amoureux, de se marier et d'avoir des enfants", était essentielle pour s'assurer que les femmes ne soient pas surchargées de travail, a déclaré M. Peng.

L'octroi d'incitations à la naissance d'un premier enfant pourrait encourager les couples à avoir au moins un enfant, a-t-elle ajouté. Actuellement, de nombreuses provinces ne subventionnent que les deuxième et troisième enfants.

L'année dernière, le taux de natalité en Chine est tombé à 6,77 naissances pour 1 000 habitants, contre 7,52 naissances en 2021, soit le taux le plus bas jamais enregistré.

Les démographes préviennent que la Chine deviendra vieille avant de devenir riche, car sa main-d'œuvre diminue et les gouvernements locaux endettés dépensent davantage pour leur population âgée.

Les experts ont également salué une proposition visant à supprimer toutes les mesures de planification familiale, y compris la limite de trois enfants et l'obligation pour les femmes d'être légalement mariées pour enregistrer leurs enfants.

Arjan Gjonca, professeur associé à la London School of Economics, a déclaré que les incitations financières n'étaient pas suffisantes et que les politiques axées sur l'égalité des sexes et l'amélioration des droits des femmes en matière d'emploi auraient probablement plus d'impact.

Les propositions de la CCPPC, telles que le congé de maternité payé par le gouvernement plutôt que par l'employeur, contribueraient à réduire la discrimination à l'égard des femmes, tandis que l'augmentation du congé de paternité lèverait un obstacle pour les pères qui souhaitent assumer davantage de responsabilités parentales, ont déclaré les experts.

Le démographe Yi Fuxian reste sceptique quant à l'impact significatif de ces mesures, affirmant que la Chine a besoin d'une "révolution paradigmatique de l'ensemble de son économie, de sa société, de sa politique et de sa diplomatie pour stimuler la fécondité".