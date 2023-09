Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Capital a déclaré à un tribunal indien avoir détecté la corrosion de certaines pièces et un "dépôt verdâtre" sur un avion loué à la compagnie aérienne en faillite Go First, après qu'un autre bailleur se soit plaint de pièces "volées".

Les bailleurs étrangers sont engagés dans un bras de fer juridique pour reprendre possession de leurs avions depuis que la compagnie aérienne indienne s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mai, imposant un gel des actifs qui a bloqué la récupération de plus de 50 avions Airbus cloués au sol.

Les loueurs ne sont actuellement autorisés qu'à inspecter occasionnellement les avions Go First cloués au sol, dont DAE et d'autres affirment qu'ils ne sont pas correctement entretenus.

Dans une requête déposée le 6 septembre pour s'assurer que la compagnie aérienne effectue la maintenance, DAE a présenté à la Haute Cour de Delhi des photos montrant des pièces d'avion corrodées et a déclaré que l'avion "continuera à se détériorer, ce qui entraînera une forte baisse de la valeur de l'actif".

Go First n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Au début du mois, le bailleur ACG Aircraft Leasing a demandé à un tribunal d'ordonner à la compagnie aérienne de remplacer les pièces "volées" de ses jets loués et de l'autoriser à nommer un service de sécurité 24 heures sur 24 pour surveiller les avions cloués au sol, après avoir constaté que de nombreuses pièces manquaient.

Les documents judiciaires de la DAE montrent qu'elle s'inquiétait de l'absence de housses sur les sièges de la cabine et du cockpit "ce qui conduirait à terme à la formation de champignons", selon un courrier électronique interne figurant dans le dossier.

Le dossier indique également que la DAE a trouvé un "dépôt verdâtre" sur la carlingue de l'avion. Le média indien Mint a rapporté jeudi qu'un autre bailleur, BOC Aviation, avait également informé le tribunal de Delhi de la formation d'algues car les avions n'étaient pas couverts.

En mai, le loueur de Go First, SMBC Aviation Capital Aviation, a déclaré à un tribunal indien que la loi indienne sur les faillites, qui interdit la reprise des avions, allait secouer le marché et provoquer une crise de confiance.

Go First a déclaré précédemment qu'il avait l'intention de reprendre ses activités et de lever des fonds auprès des investisseurs, mais les opérations restent bloquées. (Reportage d'Arpan Chaturvedi, édition d'Aditya Kalra)