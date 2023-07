L'Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA) a invité les banques d'investissement à proposer des rôles dans les offres publiques initiales prévues pour ses entreprises de taxis et de parkings, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question.

La RTA prévoit que la première des deux ventes d'actions publiques potentielles, dans la Dubai Taxi Corporation, aura lieu vers décembre ou janvier, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car l'affaire n'est pas publique.

La RTA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Elle a chargé Rothschild & Co de la conseiller sur l'examen stratégique de ses actifs, qui comprennent ses activités de taxi et de stationnement public, a rapporté Reuters le 7 juillet, citant des sources familières avec le sujet.

RTA étudie également des options pour sa carte Nol, que les passagers utilisent pour payer les transports publics, et devrait nommer le prêteur dubaïote Emirates NBD pour les deux introductions en bourse potentielles, ont déclaré deux sources, selon le rapport du 7 juillet.

Dubaï, qui abrite le plus haut gratte-ciel du monde et des îles artificielles en forme de palmier, est devenue l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde, avec une population de 3,6 millions d'habitants au 5 juillet, selon le centre statistique de l'émirat.

L'année dernière, la RTA a levé 1 milliard de dollars et a reçu des ordres de 50 milliards de dollars pour une participation de 24,9 % dans une vente publique d'actions de son entreprise de péage routier Salik.

Dubaï a levé près de 8,5 milliards de dollars lors de cinq introductions en bourse l'année dernière, grâce à un plan de privatisation du gouvernement visant à introduire en bourse 10 entreprises liées à l'État afin de stimuler l'activité du marché boursier.

Les entreprises de la région ont levé 21,9 milliards de dollars par le biais d'introductions en bourse l'année dernière, soit plus de la moitié du total de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, selon les données de Dealogic.