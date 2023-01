Dubaï supprime la taxe de 30 % sur les ventes d'alcool dans un contexte de rebond économique

Cette mesure devrait renforcer l'attrait de Dubaï pour les touristes et les résidents expatriés attirés par son style de vie plus libéral, comparé aux autres villes du Golfe.

Les changements ont pris effet dimanche pour une période d'essai d'un an, selon les médias nationaux.

"Avec la suppression de la taxe municipale de 30 % et une licence d'alcool gratuite, acheter vos boissons préférées est désormais plus facile et moins cher que jamais", a déclaré MMI, l'un des deux principaux fournisseurs d'alcool à Dubaï, sur son compte Instagram.

Les prix dans ses magasins à travers l'émirat reflètent la suppression de la taxe, a-t-il ajouté.

Un autre détaillant, African+Eastern, a confirmé que la taxe ne s'appliquait plus, mais que les prix resteraient soumis à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5 %.

Le Dubai Media Office n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'économie de Dubaï a rebondi rapidement après la pandémie de COVID-19, avec une croissance du PIB de 4,6 % sur l'année pour les neuf premiers mois de 2022.

Le tourisme est un pilier essentiel de l'économie, et le nombre de touristes a augmenté de plus de 180 % au cours du premier semestre 2022 par rapport à la période correspondante de 2021.

Plusieurs États du Golfe ont introduit la TVA, car ils se tournent de plus en plus vers la fiscalité pour augmenter les recettes non pétrolières.

Si les Émirats arabes unis n'imposent pas d'impôt sur le revenu, ils introduiront à partir de juin un impôt sur les sociétés de 9 % sur les bénéfices dépassant 375 000 dirhams (102 100 dollars).

Mais Dubaï, qui abrite le plus haut bâtiment du monde et des îles en forme de palmiers, doit faire face à une concurrence régionale croissante.

L'Arabie saoudite, par exemple, investit des milliards pour renforcer son attrait touristique grâce à des projets tels que le Red Sea Project, tout en accueillant de grands événements culturels et sportifs.

Le premier casino du Golfe, où les règles islamiques ont longtemps interdit les jeux d'argent, devrait ouvrir dans l'émirat de Ras Al Khaimah en 2026, dans un complexe construit et exploité par Wynn Resorts.

(1 $ = 3,6725 dirhams des EAU)