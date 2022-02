Ducati et Lenovo poursuivent leur partenariat pour mener l'innovation dans le cadre du Grand Prix moto

Lenovo va apporter à Ducati des technologies plus avancées pour obtenir des résultats encore meilleurs cette saison.

Après avoir achevé l’année 2021 avec le titre de Champion du monde des constructeurs au Grand Prix moto (MotoGP) pour la deuxième année consécutive, l’équipe Ducati Lenovo est prête pour une nouvelle saison, dans laquelle la technologie jouera un rôle encore plus crucial. Depuis 2018, le partenariat technologique de Lenovo avec Ducati a aidé l’équipe à innover et à améliorer les performances sur circuit. L’innovation, la rapidité et la sécurité sont au cœur de cette évolution. Grâce à une vaste gamme de solutions plus intelligentes, l’analyse de données, l’intelligence artificielle (IA) et la collaboration intelligente de Lenovo continuent d’apporter des améliorations et d’aider l’équipe à accélérer les simulations et les analyses de données en temps réel, effectuant un transfert de technologie constant entre le monde de la course et les motos de route de Ducati.

Le premier objectif pour la saison 2022 est de terminer le projet Remote Garage, qui permettra aux ingénieurs de recevoir des données en temps réel et d’interagir avec le garage et les motos tout en travaillant à distance. De plus, Ducati et Lenovo se sont engagées à améliorer les activités de visioconférence tant au niveau du siège que des garages. L’objectif est de renforcer la connexion entre les équipes virtuelles pour une collaboration réussie, même lorsqu’elles se trouvent à des kilomètres de distance.

« 2021 a été une année importante pour l’équipe Ducati Lenovo. Nous avons renforcé notre partenariat technologique, ouvrant la voie à une innovation plus audacieuse dans le nouveau monde du travail hybride. Nous sommes fiers de collaborer avec Ducati, qui partage nos valeurs fondamentales en termes de vitesse, de dévouement, d’esprit d’équipe et de concentration sur les résultats. Conformément à notre mission qui est de permettre une transformation intelligente, nous allons continuer d’investir et d’innover aux côtés de Ducati pour atteindre des objectifs de plus en plus ambitieux dans l’industrie en évolution rapide des sports mécaniques », a commenté Luca Rossi, président du groupe Dispositifs intelligents chez Lenovo.

« Pour être compétitif et obtenir les meilleurs résultats, sur le circuit comme en dehors du circuit, il est essentiel d’avoir une idée claire du rôle central de l’innovation numérique, et d’être capable de s’appuyer sur les meilleurs partenaires. Grâce à la collaboration avec Lenovo, nous avons atteint des objectifs importants, tels que l’accélération de la collecte et de l’analyse des données, rendant ainsi plus rapide le processus de prise de décision. C’est ainsi que nous avons amené sur les circuits du monde entier la moto qui a remporté le titre de Champion du monde des constructeurs du Grand Prix moto la saison dernière, et ce pour la deuxième année consécutive », a déclaré Claudio Domenicali, PDG de Ducati. « Grâce à la passion pour l’innovation technologique que nous partageons avec Lenovo, nous allons continuer à avancer dans cette direction, en explorant des solutions technologiques qui permettront d’obtenir des résultats encore plus performants sur le circuit, dans nos activités de production en série et dans nos infrastructures d’entreprise. »

La puissance informatique n’importe où et n’importe quand

Depuis 2018, Lenovo soutient les ingénieurs et les concepteurs de Ducati pour leur permettre d’innover dans les motos de route et les motos de course, aidant l’entreprise à réaliser des performances maximales et à améliorer ses niveaux de sécurité.

Grâce à la technologie High Performance Computing, basée sur les serveurs ThinkSystem SD530, SR630 et SR650 de Lenovo, Ducati a pu simplifier et accélérer l’analyse des données concernant l’aérodynamique, la dynamique des fluides et les tests de résistance. La puissance de calcul améliorée a permis à l’entreprise d’obtenir des données et des informations en un tiers du temps de calcul et d’exécuter près de deux fois plus de simulations en même temps, permettant aux ingénieurs de comprendre plus facilement comment les motos réagiront face aux diverses conditions météorologiques et d’améliorer en continu les performances sur circuit. De plus, l’infrastructure de Lenovo garantit des normes élevées de protection des données et a permis à Ducati de minimiser les risques de temps d’immobilisation dangereux et coûteux.

Ducati a adopté le serveur Edge ThinkSystem SE350 pour améliorer la connectivité et les analyses avancées en temps réel, même dans les environnements les plus difficiles. Le serveur de Lenovo offre une puissance de calcul élevée dans un appareil extrêmement petit, polyvalent et facilement portable, apportant les capacités de calcul et les fonctionnalités d’intelligence artificielle partout où l’utilisateur en a besoin. Conçu et construit en gardant à l’esprit les exigences uniques de l’Edge, le ThinkSystem SE350 peut fonctionner efficacement dans n’importe quel endroit, même dans des environnements extrêmes : de l’humidité malaisienne, qui peut atteindre 90 %, à la chaleur sèche et aux sables du Qatar. Le ThinkSystem SE350 permet aux ingénieurs de gérer en temps réel, où qu’ils se trouvent, environ 15 Go de données pour chaque moto, et de produire des informations personnalisées pour chaque pilote qui peuvent être exploitées afin de prendre des décisions rapides et éclairées. Enfin, les outils de sécurité intégrés à l’appareil permettent un cryptage automatique des données en cas de piratage, contribuant à protéger la propriété intellectuelle de Ducati et à prévenir les fuites de données.

La collaboration, la productivité et la mobilité à la base

Ducati a déployé une nouvelle infrastructure de bureau virtuel, construite en partenariat avec Lenovo. Plus de 250 bureaux virtuels 2D et 3D sont utilisés à l’échelle de toute l’organisation, du service R&D jusqu’au garage. Ducati bénéficie d’une productivité accrue puisque les utilisateurs peuvent se connecter à leur poste de travail quand ils le souhaitent, où qu’ils soient et depuis n’importe quel appareil. Les bureaux virtuels aident également à simplifier la gestion et la maintenance informatique, à améliorer la protection des données et la continuité des activités, et à optimiser les ressources, permettant aux professionnels de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. De plus, grâce à la possibilité de travailler pendant les déplacements, les concepteurs de Ducati peuvent collaborer à distance en temps réel avec l’équipe de développement et le pilote d’essai pendant les phases de tests, et apporter des modifications à la conception de la moto ou d’un composant unique en fonction des commentaires reçus, réduisant les délais de production.

Tous les membres de l’équipe Ducati - managers, ingénieurs et pilotes - comptent sur les tablettes, PC et stations de travail de Lenovo pour atteindre les plus hauts niveaux de collaboration, de puissance et de vitesse. Les techniciens utilisent la station de travail mobile ThinkPad P1 de Lenovo pour analyser en quelques minutes les données provenant des capteurs des motos et pour étudier les statistiques des tours, effectuer des comparaisons et optimiser la configuration de la moto.

Les membres de la haute direction s’appuient quant à eux sur le PC pliable innovant ThinkPad X1 Fold pour obtenir une productivité et une mobilité maximales, tandis que les concepteurs peuvent compter sur la puissance des stations de travail de Lenovo, y compris celles de la série ThinkPad P, pour effectuer leurs travaux de conception et de développement à l’aide de logiciels de CAO.

En route vers un futur augmenté

Ensemble, Ducati et Lenovo ont de grands projets pour l’avenir. Les deux sociétés étudient déjà comment elles peuvent exploiter l’IA, l’apprentissage automatique et la réalité augmentée pour obtenir des niveaux d’innovation encore plus élevés pour le Grand Prix moto. La reproduction virtuelle de la moto et de ses composants, en taille réelle et dans un contexte réel, sera un facteur de différenciation qui permettra d’accélérer la R&D future, les tests et la maintenance, ainsi que le support après-vente pour les motos de route.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), entreprise du classement Fortune Global 500 pesant près de 60 milliards USD, est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde, qui alimentent un mode de vie (via des appareils et des infrastructures), et qui permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et consultez nos toutes dernières actualités sur notre StoryHub.

À propos de Ducati

Fondée en 1926, Ducati fabrique depuis 1946 des motos sportives caractérisées par leurs moteurs à haute performance, leur conception innovante et leur technologie de pointe. L’usine de Ducati est située dans le quartier Borgo Panigale de Bologne. Sa gamme de modèles couvre plusieurs segments de marché dans les familles suivantes : DesertX, Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Panigale, Streetfighter et SuperSport. En 2015, Ducati a présenté la Ducati Scrambler : nouvelle marque composée de motos, d’accessoires et de vêtements qui se distinguent par leur créativité et leur expression personnelle. En 2020, Ducati a dévoilé la Multistrada V4, première moto au monde équipée d’un radar avant et arrière qui, grâce à sa technologie, marque une nouvelle étape majeure dans le monde des deux roues. Les motos emblématiques de Ducati, ainsi que sa gamme étendue d’accessoires de moto et de vêtements techniques et de mode, sont distribués dans 90 pays à travers le monde. En 2021, Ducati a livré 59 447 motos à ses clients. Ducati participe au Grand Prix moto (MotoGP) ainsi qu’au Championnat du monde de Superbike. La Société participe au Grand Prix moto depuis 2003 et a remporté le titre de Champion du monde des constructeurs en 2007, 2020 et 2021, ainsi que le titre de Champion du monde des équipes en 2007 et 2021. En outre, Ducati a été sacrée championne du monde de l’édition 2007, remportant également le titre des pilotes. Dans le championnat du monde de Superbike, Ducati a remporté 17 titres au palmarès des constructeurs et 14 titres au palmarès des pilotes.

