Pendant 5 ans de 2013 à 2018 deux des plus grands investisseurs actuels, Bill Ackman gérant du hedge fund Pershing Square et Carl Icahn, investisseur multimilliardaire, ce sont affrontés sur Herbalife, l’un pariant sur la baisse du titre et l’autre sur la hausse. Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.