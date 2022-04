Dunkin' et Beyond Meat font l'objet d'un procès concernant le slogan d'un sandwich à la saucisse à base de plantes.

Vegadelphia Foods a déclaré dans son procès déposé jeudi devant le tribunal de district américain d'Orlando, en Floride, qu'elle avait déposé la marque du slogan "Where Great Taste is Plant-Based" des années avant que Dunkin' et Beyond Meat ne présentent leur sandwich Beyond Sausage et leur campagne de marketing commune.

Vegadelphia's a déclaré que les publicités pour le sandwich "inondaient" le marché et risquaient de semer la confusion chez les clients potentiels. Dunkin', basé à Canton, Massachusetts, a lancé son Beyond Sausage Sandwich en 2019, mais les médias ont déclaré que la chaîne l'a retiré de la plupart de ses menus de magasin l'année dernière.

Dunkin' et Beyond Meat n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la poursuite. Vegadelphia a déclaré vendredi dans un communiqué que "l'utilisation flagrante de notre slogan et l'absence de réponse de Dunkin' et Beyond nous ont donné l'impression qu'ils se sentaient au-dessus de la loi."

Vegadelphia vend du bœuf et du poulet à base de plantes par le biais de distributeurs sur la côte Est et dans les restaurants El Meson Sandwiches à Porto Rico et en Floride. L'entreprise a été fondée en 2004 et a reçu une marque fédérale pour son slogan en 2015.

En plus du slogan prétendument trompeur, Vegadelphia a déclaré que les publicités de Dunkin utilisaient une police de caractères et une toile de fond "soleil" qui ressemblent à ses publicités, ce qu'elle a qualifié de "au-delà de la coïncidence."

L'action en justice indique que la demande de Beyond pour une marque presque identique à "Great Taste, Plant-Based" a été rejetée par l'Office américain des brevets et des marques en 2020 en raison d'une confusion probable avec la marque de Vegadelphia.

Vegadelphia a demandé au tribunal d'empêcher Dunkin' et Beyond d'utiliser le slogan et a demandé un montant non divulgué de dommages et intérêts.