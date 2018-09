Dupont-Aignan lance à Paris sa liste pour les Européennes

* Dupont-Aignan s'adresse aux électeurs LR et Rassemblement national

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a annoncé dimanche qu'il conduirait "une liste d'union" pour les élections européennes de 2019 et a appelé les dirigeants des Républicains (LR) et du Rassemblement national (RN) à se joindre à lui.

"Vous avez lu comme moi, cet été dans la presse, quantités d'articles expliquant que la plupart des partis politiques français cherchent désespérément des têtes de liste pour les élections européennes de mai 2019", a déclaré le député de l'Essonne dans un discours au Cirque d'Hiver à Paris.

"Mais comment, à la veille d’une bataille aussi décisive pour l’Europe que pour la France, des généraux peuvent-ils rester ainsi en arrière de leurs troupes ? Ce n’est pas dans mon caractère de me défiler. (...) Aussi, j’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature. Je conduirai une liste d’union pour les élections européennes de 2019."

Après avoir fait alliance avec Marine Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle au printemps 2017, l'élu souverainiste a repoussé en juin la main tendue par la présidente du Rassemblement national en vue des élections européennes.

Il courtise maintenant ses électeurs ainsi que ceux des Républicains. "Notre liste est l’occasion magnifique de rassembler tous les patriotes et républicains qui veulent changer d’Europe car ils aiment la France", dit-il.

"Je lance donc aujourd’hui un appel solennel : oui, j’ouvre grands les bras, aux membres, sympathisants, électeurs des Républicains comme à ceux du Rassemblement national qui partagent nos convictions, et veulent participer à cette nouvelle résistance française."

"Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, vous n’êtes pas candidats aux élections européennes ! C’est votre choix. Et pourtant vous insistez tous les jours sur la crise européenne et la nécessité d’un nouveau leadership français. Alors, en cet instant historique, soyez logiques avec vous-mêmes, soyez à nos côtés !"

MARINE LE PEN REFUSE

Dénonçant les "euro-béats qui ont défiguré la construction européenne", le candidat prône un "changement complet d'organisation européenne".

Il souhaite une renégociation de l'ensemble des traités européens, pour que la France puisse, entre autres, "contrôler ses frontières, expulser les clandestins et préserver son mode de vie sans rendre de compte à personne".

Il souhaite par ailleurs que les marchés publics soient réservés aux PME locales. Il entend également supprimer la Commission européenne de Bruxelles et la remplacer par "un secrétariat général allégé".

Alors que le Rassemblement national est au coude-à-coude avec La République en marche dans les sondages, autour de 20% des intentions de vote, Nicolas Dupont-Aignan oscille lui autour de 6%, au-dessus de son score obtenu au premier tour de la présidentielle (4,7%).

"Il souhaite mener cette aventure personnelle", lui a répondu Marine Le Pen.

"Je suppose qu'il doit imaginer qu'il récupérera peut-être plus de voix de la part des LR qu'en faisant une liste unique", a-t-elle ajouté à Mantes-la-Ville (Yvelines). "Soit, ce n'est pas très grave, on se retrouvera au parlement européen. De toute façon on continuera à mener des combats ensemble."

Aux élections européennes, les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages obtiennent un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. (Caroline Pailliez, avec Elizabeth Pineau, édité par Pierre Serisier)