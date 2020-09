Dynamics : Alex Segovia rejoint Dynamics Group en Suisse romande

EQS Group-News: Dynamics Group AG / Mot-clé(s) : Identité/Expansion

Alex Segovia rejoint Dynamics Group en Suisse romande



24.09.2020 / 10:00



Communiqué de presse



Alex Segovia rejoint Dynamics Group en Suisse romande



Genève/Lausanne, le 24 septembre 2020. Dynamics Group, l'une des plus importantes sociétés suisses de communication stratégique, accueille un nouvel associé au 1er octobre 2020 : Alex Segovia rejoint l'équipe romande des associés du groupe, aux côtés de Thierry Meyer qu'il accompagne au bureau de Lausanne, de Christophe Lamps et de Stephan Post. Il bénéficie de plus de 20 d'expérience dans les domaines de la communication institutionnelle, des ressources humaines, de la communication d'entreprise, ainsi que dans le sport de haut niveau. Alex Segovia (1970) a commencé sa carrière chez Postfinance dans le marketing international avant de rejoindre l'unité Communication d'entreprise de la Poste en tant que responsable du sponsoring sportif. En 2001, il devient Marketing & Communications Manager de l'équipe cycliste suisse Phonak. De 2005 à 2016, au poste de directeur de la communication de Losinger Marazzi, il participe à la profonde transformation de l'entreprise de construction en un leader du développement immobilier et des quartiers durables en Suisse. De 2016 à 2019, il assure la direction de la communication Europe du groupe Bouygues Construction à Paris. Grâce à sa longue expérience acquise en entreprise, Alex Segovia allie des compétences de praticien avec une vision aiguisée de la communication à l'ère numérique, des éléments cruciaux à l'heure où les sociétés doivent faire face à des mutations rapides et profondes. Ses nombreux contacts en Suisse romande, auprès des PME, des institutions et des grandes entreprises, ainsi que dans le sport professionnel, permettront de renforcer l'offre de Dynamics Group.



Alex Segovia : «Rejoindre Dynamics Group est pour moi un défi passionnant et une évidence. Ma créativité, mon bagage professionnel et ma connaissance du terrain pourront idéalement s'exprimer au sein d'une équipe pluridisciplinaire et plurilingue, dont la réputation, l'expérience et l'assise nationale sont des atouts clés.» L'arrivée d'Alex Segovia au sein de Dynamics Group s'ajoute à celles d'Alexandra Thalhammer au bureau de Berne le 1er septembre 2020, et de Christian Wolf au sein du bureau de Zurich le 1er novembre 2020. A propos de Dynamics Group Dynamics Group est un réseau national de premier plan qui se concentre sur la communication institutionnelle, la communication financière, les public affairs ainsi que la gestion de réputation et la communication de crise. Fondé en 2006, il est géré par 15 partenaires répartis entre ses bureaux de Zurich, Berne, Genève et Lausanne.



Contact

Christophe Lamps, Senior Partner

T +41 79 476 26 87

E cla @dynamicsgroup.ch



Thierry Meyer, Partner

T +41 79 785 35 81

E tme@dynamicsgroup.ch



Alex Segovia, Partner

T +41 79 819 85 33

E ase@dynamicsgroup.ch

Fin du communiqué aux médias