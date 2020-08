Dynamics : Alexandra Thalhammer devient partenaire de Dynamics Group et renforce le bureau de Berne

EQS Group-News: Dynamics Group AG / Mot-clé(s) : Identité

Alexandra Thalhammer devient partenaire de Dynamics Group et renforce le bureau de Berne Berne, 24 août 2020. A compter du 1er septembre 2020, Alexandra Thalhammer (1979) rejoint Dynamics Group comme associée au bureau de Berne. Elle renforce l'équipe en charge des affaires publiques du leader suisse de la communication stratégique. Elle apporte plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la politique et dispose d'un vaste réseau parmi les décideurs clés au niveau fédéral.



Depuis 2014, Alexandra Thalhammer conseille avec succès des clients nationaux et internationaux et les aide à intégrer efficacement leurs préoccupations dans les processus parlementaires et des discussions politiques complexes. Sur la base d'analyses approfondies, elle élabore des stratégies et des plans d'action sur mesure pour atteindre les objectifs et défendre les intérêts de ses clients.



Alexandra Thalhammer était auparavant consultante senior et responsable des affaires publiques chez Burson-Marsteller (aujourd'hui BCW), une agence de communication internationale. Sa clientèle regroupe des sociétés multinationales, des associations et des institutions nationales ainsi que des start-ups innovantes dans le domaine de la transformation numérique et de la biotechnologie.



Grâce à sa longue expérience au sein du secrétariat général du PLR.Les Libéraux-Radicaux et en tant qu'assistante politique de Ruedi Noser, ancien conseiller national et actuel Conseiller aux Etats du canton de Zurich, elle possède des connaissances approfondies de la mécanique politique et des contacts étroits avec le gouvernement, le parlement et l'administration, ainsi qu'avec d'importantes associations.



Alexandra Thalhammer est titulaire d'une maîtrise en histoire et en études anglaises de l'Université de Berne. De 2015 à 2018, elle a été membre du parlement de la ville de Berne.



Alexandra Thalhammer : "Je suis très heureuse de faire partie de l'équipe expérimentée des associés de Dynamics Group, et de développer ainsi le domaine des affaires publiques avec mes collègues". Dynamics Group est le principal groupe de communication national, spécialisé dans la communication d'entreprise, la communication sur les marchés financiers, les affaires publiques, la gestion de la réputation et la communication de crise. Dynamics Group a des bureaux à Zurich, Berne, Genève et Lausanne. Contact

Franz Egle, Senior Partner

Phone+41 79 419 79 66

E-Mail fe@dynamicsgroup.ch Alexandra Thalhammer, Partner

Phone +41 76 528 54 54

E-Mail ath@dynamicsgroup.ch Détails supplémentaires à l'annonce:



