Dynamics : Aluflexpack AG fixe la fourchette des prix de cotation entre 20,00 CHF et 26,00 CHF par action

Communiqué de presse

Reinach (Argovie), 17 juin 2019

Aluflexpack AG fixe la fourchette des prix de cotation entre 20,00 CHF et 26,00 CHF par action

L'introduction en bourse consiste en une offre de base d'un maximum de 7'300'000 actions nouvelles et une option de surallocation pour un maximum de 730'000 actions en surallocation provenant des avoirs de Montana Tech Components AG, société qui est jusqu'à présent l'unique actionnaire et deviendra à l'avenir actionnaire majoritaire [1] .

. La fourchette de prix a été fixée entre 20,00 CHF et 26,00 CHF, ce qui correspond à un volume d'émission total s'élevant entre environ 146,0 millions de CHF et 168,2 millions de CHF dans l'offre de base et entre environ 160,6 millions de CHF et 185,0 millions de CHF avec exercice intégral de l'option de surallocation

Flottant attendu après l'introduction en bourse avec exercice intégral de l'option de surallocation jusqu'à 46,4 %

La période d'offre commence le 17 juin et doit se terminer le 27 juin 2019 à 12 heures

Premier jour de négoce prévu le 28 juin 2019 au SIX Swiss Exchange

Aluflexpack AG, en collaboration avec son actionnaire unique Montana Tech Components AG (« Montana ») et Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, a déterminé les conditions de l'introduction en bourse prévue dans le Swiss Reporting Standard du SIX Swiss Exchange. La fourchette de prix des actions offertes a été fixée entre 20,00 CHF et 26,00 CHF par action. Le prix de l'offre finale sera déterminé sur la base du processus de construction d'un livre d'ordres qui est engagé aujourd'hui.

L'introduction en bourse consiste en une offre publique à des investisseurs en Suisse et en des placements privés auprès d'investisseurs qualifiés dans certaines juridictions étrangères. Le processus de construction du livre commence aujourd'hui, le 17 juin 2019, et doit se terminer le 27 juin 2019 à 12 heures. Le prix de l'offre finale doit être annoncé le 28 juin 2019. La cotation et la négociation des actions sur SIX sont prévues le même jour.

Igor Arbanas, Directeur général d'Aluflexpack AG, déclare: « Grâce à nos produits et services de haute qualité, nous nous sommes très bien positionnés sur des marchés en forte croissance et nous pouvons nous fonder sur une chaîne de valeur profonde et intégrée. La mise en ?uvre réussie de notre stratégie se reflète également dans l'évolution positive de nos résultats. Nous sommes ravis de constater que nos clients manifestent un grand intérêt pour le développement de nos relations. Nous percevons de nombreuses autres opportunités de marché et voulons exploiter le fort potentiel de croissance. Dans ce contexte, nous attendons avec impatience le prochain échange avec les investisseurs. »

Volume cible de l'offre d'environ 146,0 millions de CHF à 168,2 millions de CHF (d'environ 130,2 millions d'EUR à 150,0 millions d'EUR)

L'offre de base comprend un maximum de 7'300'000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital. Toutefois, le résultat brut de l'émission d'actions nouvelles sera limité à environ 150,0 millions d'EUR. C'est-à-dire que le nombre d'actions nouvelles sera ajusté à la baisse en fonction du prix de l'offre finale. En tant qu'actionnaire unique d'Aluflexpack AG, Montana offre jusqu'à 730'000 actions anciennes dans le cadre d'une surallocation (dans la limite de 10 % du nombre total d'actions nouvelles offertes). L'offre consiste donc en un maximum de 8'030'000 actions. Le volume total de l'offre s'élève donc entre environ 146,0 millions de CHF et 168,2 millions de CHF dans l'offre de base et entre environ 160,6 millions de CHF jusqu'à 185,0 millions de CHF avec exercice intégral de l'option de surallocation. Dans l'hypothèse d'un placement de la totalité des actions offertes, avec exercice intégral de l'option de surallocation, un flottant maximal de 46,4 % du capital-actions est attendu.

Le produit de l'émission doit accélérer la croissance

Les fonds reçus par Aluflexpack AG sont principalement destinés à l'expansion des capacités de production en Europe, à l'automatisation de la production et à des acquisitions ciblées d'entreprises. Les prêts déjà accordés aux actionnaires pour préfinancer ces initiatives de croissance seront remboursés. Ainsi, quelque 30 millions d'euros devraient être investis dans l'extension des capacités de production actuelles de sacs à fond plat. Un montant de 30 millions d'euros supplémentaires devrait également être investi dans l'augmentation des capacités des autres sites de production et, de manière sélective, dans la rationalisation et l'automatisation des dispositifs de production. En outre, la société prévoit d'investir dans des acquisitions à haute valeur ajoutée, pour un montant d'environ 80 millions d'euros, dont un petit pourcentage à deux chiffres a par exemple déjà permis le rachat de la société turque Arimpeks en septembre 2018.

Pour la société ainsi que pour M. Igor Arbanas, Directeur général d'Aluflexpack AG, M. Johannes Steurer, Directeur financier d'Aluflexpack AG et M. Martin Ohneberg, président du Conseil d'administration d'Aluflexpack AG, un lock-up de 12 mois est applicable, tandis qu'il est de 24 mois pour Montana.

Le numéro d'identification du titre (Valor) 45322689 et le numéro international d'identification du titre (ISIN) CH0453226893 doivent être utilisés pour l'admission à la négociation dans l'International Reporting Standard au SIX Swiss Exchange le 28 juin. Des exemplaires du prospectus d'émission et de cotation ainsi que de tous les suppléments seront mis gratuitement à disposition par la Banque cantonale de Zurich (e-mail : prospectus@zkb.ch) pendant douze mois après le premier jour de négociation. En outre, le prospectus d'émission et de cotation et tous les suppléments en Suisse sont fournis gratuitement par Aluflexpack AG, Alte Aarauerstrasse 11,

5734 Reinach (Argovie) (e-mail : lukas.kothbauer@aluflexpack.com).

Joh. Berenberg, Gossler & Co KG a été mandaté en tant que « Sole Global Coordinator » et « Joint Bookrunner » pour cette transaction. La Banque cantonale de Zurich AG agit en tant que « Joint Bookrunner » et la Raiffeisen Centrobank AG en tant que « Co-Lead Manager ».



[1] Le résultat brut de l'émission d'actions nouvelles sera limité à environ 150,0 millions EUR, c'est-à-dire que le nombre d'actions nouvelles sera ajusté à la baisse en fonction du prix de l'offre finale ; le nombre d'actions disponibles pour la sur-allocation ne pourra excéder 10% du nombre total d'actions nouvelles offertes.



Contacts presse

Dynamics Group AG

Andreas Durisch / Thomas Balmer

adu@dynamicsgroup.ch / tba@dynamicsgroup.ch

+41 43 268 32 32

À propos d'Aluflexpack AG :

Aluflexpack AG (AFP) est une filiale détenue à 100 % par Montana Tech Components AG. AFP produit des solutions d'emballage flexibles essentiellement pour les marchés finaux du café/thé, des produits pharmaceutiques, de la nourriture pour animaux, de la confiserie, et des produits laitiers. Un savoir-faire approfondi, des services flexibles et une grande capacité d'innovation sont les bases de relations solides avec les clients, qu'il s'agisse de sociétés implantées à l'échelle locale ou de grands groupes actifs à l'international. Basée à Reinach (AG) en Suisse,

Aluflexpack AG dispose non seulement d'un site de production en Suisse, en France et en Turquie, mais également de quatre sites de production en Croatie. Au 31 mars 2019, la société emploie quelque 1150 collaborateurs. www.aluflexpack.com

