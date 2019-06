Dynamics : Aluflexpack AG prépare son entrée au SIX Swiss Exchange

EQS Group-News: Dynamics Group AG / Mot-clé(s) : Introduction en bourse

Aluflexpack AG prépare son entrée au SIX Swiss Exchange



03.06.2019 / 07:00





Ne pas diffuser ou publier directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans d'autres juridictions où une telle diffusion ou publication serait illicite.

Aluflexpack AG

Alte Aarauerstrasse 11 - 5734 Reinach AG - Suisse

Communiqué de presse

Reinach AG, 03 juin 2019

Aluflexpack AG prépare son entrée au SIX Swiss Exchange

Aluflexpack est une société spécialisée dans les solutions d'emballage flexibles de grande qualité, en particulier en aluminium

Elle centre son activité sur les industries notamment du café/thé, des produits pharmaceutiques, de la nourriture pour animaux, de la confiserie, et des produits laitiers

L'entrée au SIX Swiss Exchange est prévue pour le deuxième trimestre 2019

L'objectif est d'atteindre environ 140 millions d'euros de nouvelles actions

Le produit d'émission devrait servir au développement et à l'automatisation des capacités de production et à des acquisitions ciblées

Dans le cadre d'une option de surallocation, l'actionnaire majoritaire, Montana Tech Components AG (« Montana »), met à disposition des actions supplémentaires atteignant jusqu'à 15 % du volume de l'offre (greenshoe)

Montana reste actionnaire majoritaire après l'introduction en bourse

Invitation à la conférence de presse qui aura lieu ce jour, le 03 juin 2019 à 9h30 au restaurant Au Premier à la gare centrale de Zurich

Aluflexpack AG (« Aluflexpack » ou « la société ») prévoit une cotation de ses actions au SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) au deuxième trimestre 2019. Ce groupe d'entreprises basé à Reinach, en Suisse, est spécialisé dans la mise au point et l'élaboration de solutions d'emballage flexibles et de grande qualité, destinées notamment aux industries du café/thé, des produits pharmaceutiques, de la nourriture pour animaux, de la confiserie, et des produits laitiers. Le groupe vise les marchés de niche à croissance rapide.

Lors de cette entrée en bourse, la société prévoit l'émission de nouvelles actions issues d'une augmentation de capital, pour un produit brut total d'environ 140 millions d'euros. En outre, l'actionnaire majoritaire va proposer des actions supplémentaires pour une éventuelle surallocation, atteignant jusqu'à 15 % de l'augmentation du capital (greenshoe).

Priorité aux marchés de niche à croissance rapide

Ces dernières années, Aluflexpack s'est positionnée stratégiquement dans des niches de marché à croissance rapide, en proposant des solutions d'emballage haut de gamme ainsi que des produits et services d'excellente qualité. En 2018, son chiffre d'affaires s'est hissé à environ 191,8 millions d'euros[1]. Pour les trois premiers mois de 2019, le chiffre d'affaires s'est établi à 50,6 millions d'euros (contre environ 40,8 millions d'euros sur la même période en 2018). Sur la même période, la marge EBITDA ajustée s'élevait à 13,9 %[2], grâce notamment au segment du café/thé, véritable moteur de croissance. La société se démarque en particulier dans la production de capsules de café en aluminium de grande qualité. Comme pour l'essentiel de ses produits, Aluflexpack s'appuie sur une chaîne de valeur entièrement intégrée, au profit de ses clients.

La demande est également forte pour les solutions d'emballage pharmaceutiques, en particulier dans le marché en plein essor des blisters, sur lequel Aluflexpack s'est spécialisé. La croissance soutenue que connaît ce marché découle de moteurs structurels, tels que le vieillissement de la population, l'augmentation des préoccupations en matière de santé et le nombre croissant de personnes ayant accès au système de santé public.

Le segment des « stand up pouches » (sacs à fond plat) est également porteur. Ce type d'emballage a en effet de plus en plus la cote auprès des producteurs de nourriture pour animaux et de produits alimentaires. Outre ses propriétés fonctionnelles remarquables, qui le rendent hermétique à l'humidité, à l'air et à la lumière, il gagne en popularité non seulement auprès des clients, qui apprécient sa simplicité d'utilisation (ouverture et fermeture faciles, par exemple), mais aussi des détaillants, séduits par son pouvoir d'attraction. Une forte croissance de la capacité de production de sacs à fond plat est planifiée au cours des années à venir, grâce à des investissements ciblés dans ce segment.

Investissements prévus dans les capacités de production, automatisation et acquisitions

Avec un produit brut visé d'environ 140 millions d'euros, Aluflexpack prévoit d'investir principalement dans le développement des capacités de production en Europe, dans l'automatisation de la production et dans des acquisitions d'entreprises ciblées en Asie, en Europe, au Proche-Orient et en Amérique du Nord. Les prêts précédemment accordés par les actionnaires pour préfinancer certaines de ces initiatives de croissance seront remboursés. Ainsi, quelque 30 millions d'euros devraient être investis dans l'extension des capacités de production actuelles de sacs à fond plat du site de production d'Umag, dans le nord de la Croatie. Un montant de 30 millions d'euros supplémentaires devrait également investi dans l'augmentation des capacités des autres sites de production et, de manière sélective, dans la rationalisation et l'automatisation des dispositifs de production. En outre, la société prévoit d'investir dans des acquisitions à haute valeur ajoutée, pour un montant d'environ 80 millions d'euros, dont un petit pourcentage à deux chiffres a par exemple déjà permis le rachat de la société turque Arimpeks en septembre 2018.

« Nous répondons à la demande de nos clients opérant à l'échelle mondiale d'obtenir des capacités supplémentaires par la création d'une plateforme performante avec des étapes de production finales à proximité », explique Igor Arbanas. De plus, l'agrandissement des sites vise à créer de nouvelles synergies, comme cela a été le cas récemment lors des acquisitions et de l'intégration de Process Point Service (Liechtenstein/Suisse, 2013), Eliopack (France, 2015) et Arimpeks (Turquie, 2018).

« Nos clients sont au c?ur de toutes nos activités. Du fait de la qualité de nos produits et de nos services, de notre fiabilité et de nos innovations, nous aspirons à devenir le partenaire privilégié de nos clients actuels et potentiels. Pour ce faire, nous misons sur la proximité, le perfectionnement continu de notre organisation, le développement de nos capacités de production, ainsi que notre portefeuille de technologies et de produits. Nous voulons ainsi jeter les bases d'une croissance durable, pérenne et bénéfique », explique le CEO Igor Arbanas.

Un actionnaire principal avec une vision à long terme

Montana Tech Components AG (« Montana ») est actuellement l'unique actionnaire d'Aluflexpack. Montana est également l'actionnaire majoritaire de la société VARTA AG et du groupe Alu Menziken. Après l'entrée en bourse d'Aluflexpack, Montana restera actionnaire principal de la société et, comme elle l'a fait pour la société s?ur VARTA, entrée en bourse avec succès en 2017, elle compte conserver une participation majoritaire à long terme. Martin Ohneberg, président du conseil d'administration d'Aluflexpack, déclare : « Le facteur décisif du succès d'Aluflexpack a été sa stratégie d'entreprise claire qui repose sur des initiatives de croissance organique ciblées et des activités de fusions-acquisitions à forte valeur ajoutée. Toutefois, une part importante est également imputable aux collaborateurs et à la direction. Pour l'avenir, il est essentiel de stimuler une croissance organique durable et inorganique par l'innovation, la concentration et l'entrée sur le marché de nouveaux pays.»



Michael Tojner, directeur général et actionnaire majoritaire de Montana Tech Components AG, ajoute : « En tant qu'associé, nous souhaitons accompagner et encourager à long terme l'évolution positive et l'augmentation des parts de marché du Groupe au moyen de produits innovants. Montana prévoit d'investir très largement dans sa division Aerospace au cours des prochaines années. Nous considérons qu'un financement autonome par le marché boursier, comme pour VARTA, constitue une bonne décision pour Aluflexpack, en raison de son potentiel de croissance attrayant. Le fait que nous détenions la majorité du capital de l'entreprise est un gage d'actionnariat de base stable pour nos clients et pour nos collaborateurs. »

Autres informations relatives à l'entrée en bourse

L'entrée en bourse prévue sera conduite par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (« Berenberg ») en qualité de Sole Global Coordinator et Joint Bookrunner. La Banque cantonale de Zurich (« ZKB ») a été nommée Joint Bookrunner et Raiffeisen Centrobank a été nommée Co-Lead Manager. Selon le projet actuel, l'offre se composera d'une offre publique en Suisse et de placements privés réalisés en dehors du pays.

Un lock-up de douze mois est attendu pour la société et la direction, et de 24 mois pour l'actionnaire principal actuel.

Invitation à la conférence de presse

En vue de l'introduction en Bourse d'Aluflexpack AG, le Directeur général Igor Arbanas et le Directeur financier Johannes Steurer auront le plaisir de vous présenter l'entreprise ce jour lors d'une conférence de presse, dont les modalités sont les suivantes:

- date et heure : aujourd'hui, lundi 3 juin 2019, de 9h30 à 10h30 environ,

- lieu : restaurant Au Premier, Saal Bernina, Bahnhofplatz 15, 8001 Zurich.

La conférence aura lieu en allemand. Il n'est pas obligatoire de s'inscrire au préalable.

Contacts presse

Dynamics Group AG

Andreas Durisch / Thomas Balmer

adu@dynamicsgroup.ch / tba@dynamicsgroup.ch

+41 43 268 32 32



À propos d'Aluflexpack AG :

Aluflexpack AG (AFP) est une filiale détenue à 100 % par Montana Tech Components AG. AFP produit des solutions d'emballage flexibles essentiellement pour les marchés finaux du café/thé, des produits pharmaceutiques, de la nourriture pour animaux, de la confiserie, et des produits laitiers. Un savoir-faire approfondi, des services flexibles et une grande capacité d'innovation sont les bases de relations solides avec les clients, qu'il s'agisse de sociétés implantées à l'échelle locale ou de grands groupes actifs à l'international. Basée à Reinach (AG) en Suisse, Aluflexpack AG dispose non seulement d'un site de production en Suisse, en France et en Turquie, mais également de quatre sites de production en Croatie. Au 31 mars 2019, la société emploie quelque 1150 collaborateurs. www.aluflexpack.com

À propos de Montana Tech Components AG :

En tant que groupe industriel tourné vers les technologies et l'innovation, Montana Tech Components AG se spécialise dans les domaines porteurs que sont l'aéronautique, le stockage de l'énergie, la métallurgie et les composants industriels. Les différentes sociétés du groupe jouissent d'une position de leader sur leurs marchés internationaux respectifs. En mettant l'accent sur des technologies clés sélectionnées, la domination du marché et des innovations permanentes, Montana Tech Components poursuit une stratégie de croissance durable. Montana Tech Components AG compte actuellement 7800 collaborateurs et est implantée sur 52 sites dans le monde. www.montanatechcomponents.com

Disclaimer



The information contained herein is not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction where to do so would be unlawful. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. In particular, this document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act. No public offering of the securities will be made in the United States.

This communication is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. This announcement is made to and is directed only at persons in the United Kingdom having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) or are high net worth companies, unincorporated associations etc falling within Article 49(2), in each case of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, and to those persons to whom it can otherwise lawfully be distributed (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication and the securities referred to herein are, and will be made, available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, such relevant persons. No other person should rely or act upon it. This communication is not intended for distribution to and must not be passed on to any retail client.

Statements contained herein may constitute "forward-looking statements". Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words "may", "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology.

Forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the Company's or its industry's actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise.

This communication is not an issuance or listing prospectus or a similar document in the sense of article 652a, article 752 and/or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or articles 27 et seq. of the Listing Rules of the SIX Swiss Exchange and was not reviewed by any competent authority. Any offer of securities of the Company will be made solely by means of, and on the basis of, an offering memorandum that will contain detailed information about the Company and its management as well as risk factors and financial statements. Any person considering the purchase of any securities of the Company must inform itself independently based solely on such offering memorandum (including any supplement thereto). Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser before making any investment decision.

Clause de non-responsabilité



Les informations qui précèdent ne sont pas destinées à être publiées, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction où une telle publication serait illégale. Le présent document (et les informations qu'il contient) ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de vente de titres, que ce soit au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale. En particulier, le présent document ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Il est interdit de proposer ou de vendre des titres aux États-Unis s'ils ne sont pas enregistrés de la façon prévue par la loi U.S. Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur (la « Securities Act ») ou s'ils ne font pas l'objet d'une dispense d'enregistrement. Les titres visés ici n'ont pas été enregistrés de la façon prévue par la Securities Act et ils ne le seront pas. Aucune offre publique de titres ne sera réalisée aux États-Unis.

Cette communication n'est pas distribuée et ne doit pas être diffusée au grand public au Royaume-Uni. Cette annonce s'adresse exclusivement aux personnes résidant au Royaume-Uni disposant de l'expérience professionnelle nécessaire en matière d'investissements relevant de la catégorie des « investissements professionnels » au sens de l'article 19(5), aux sociétés à valeur nette élevée, aux associations sans personnalité morale, etc. visées par l'article 49(2) de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et aux autres personnes auxquelles il est autorisé de remettre cette annonce (toutes ces personnes sont désignées conjointement « personnes concernées »). Cette communication et les titres auxquels elle fait référence seront fournis uniquement aux personnes concernées et toute invitation, toute offre ou tout accord de souscription, d'achat ou autre de ces titres ne sera adressé(e) qu'aux personnes concernées. Les autres personnes ne doivent pas s'y fier ou y prêter attention. Cette communication n'est pas destinée à être distribuée et elle ne doit pas être remise à des clients de détail.

Les déclarations qui y figurent peuvent revêtir un caractère prévisionnel. Les déclarations prévisionnelles contiennent généralement les termes « devrait », « pourrait », « prévoir », « attendre », « anticiper », « estimer », « considérer », « viser », « pronostiquer » ou « objectif », utilisés de façon positive ou négative, ou des synonymes.

Les déclarations prévisionnelles sont associées à un certain nombre de risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire varier sensiblement les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société ou du secteur par rapport aux résultats, au niveau d'activité, aux performances ou aux réalisations mentionnés de manière explicite ou implicite dans ces déclarations prévisionnelles. La Société ne s'engage pas publiquement à mettre à jour ou réviser des déclarations prévisionnelles suite à l'émergence de nouvelles informations, à des événements futurs ou à d'autres facteurs.

Cette communication n'est pas une publication, un prospectus ou un document similaire au sens des articles 652a, 752 et/ou 1156 du Code suisse des obligations ou des articles 27 et suivants des Règles de cotation du SIX Swiss Exchange et elle n'a pas été révisée par une autorité compétente. Toute offre de titres de la Société sera réalisée uniquement à l'aide et sur la base d'une prospectus d'émission (Offering Memorandum) contenant des informations détaillées sur la Société et sa direction ainsi que les facteurs de risque et les états financiers. Toute personne envisageant d'acheter des titres de la Société doit s'informer indépendamment et uniquement sur la base de cette notice d'offre (y compris ses éventuels suppléments). En outre, il est recommandé aux investisseurs[1] Sur base pro-forma et prise en compte des effets de l'acquisition du turc Arimpeks en septembre 2018 comme si cette acquisition avait eu lieu le 1er janvier 2018.

[2] La marge EBITDA ajustée est définie comme le bénéfice net avant les impôts, les produits financiers, les charges financières et les amortissements et elle est ajustée en fonction des dépenses exceptionnelles engagées dans le cadre de l'offre publique d'actions d'environ 1,1 million d'euros.