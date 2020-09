Dynamics : Christian Wolf rejoint Dynamics Group et son pôle finance à Zurich

EQS Group-News: Dynamics Group AG / Mot-clé(s) : Identité/Expansion

Christian Wolf rejoint Dynamics Group et son pôle finance à Zurich



18.09.2020 / 11:21



Communiqué de presse



Christian Wolf rejoint Dynamics Group et son pôle finance à Zurich Zurich, le 18 septembre 2020 - Christian Wolf rejoindra Dynamics Group le 1er novembre en tant qu'Associé et renforcera le pôle finance à Zurich. Au bénéfice de plus de 20 ans d'expérience au service d'investisseurs institutionnels qu'il conseille en matière d'actions suisses, son expertise et son vaste réseau européen profiteront directement aux clients de Dynamics Group. En matière de courtage, les changements significatifs apportés par MiFID II ont profondément modifié les interactions entre sociétés cotées et investisseurs. En effet, les restrictions d'accès à la recherche sur les marchés actions ont significativement augmenté la demande de conseil stratégique sur les marchés de capitaux et les relations investisseurs. Avec son équipe spécialisée renforcée par Christian Wolf, Dynamics Group répond aux nouvelles attentes émanant des marchés de capitaux. Christian Wolf (1972) conseille depuis plus de 20 ans des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, des banques et des fonds de pension européens en matière d'actions suisses. En matière d'investissements stratégiques, son approche pragmatique s'appuie sur une connaissance approfondie du marché helvétique dans l'intérêt des sociétés cotées. Il aidera les petites et moyennes capitalisations ainsi que leurs dirigeants à se positionner sur le marché et à traiter avec la communauté financière. Il organisera également des roadshows inversés pour un groupe d'investisseurs stratégiques vers des entreprises suisses et leurs unités opérationnelles en Suisse, Autriche et Allemagne. Titulaire d'un diplôme fédéral en finance et investissement (AZEK), Christian Wolf a travaillé dans le courtage (vente et recherche d'actions) et travaille depuis 2011 au service de la banque MainFirst à Zurich. A propos de Dynamics Group Dynamics Group est un réseau national de premier plan qui se concentre sur la communication institutionnelle, la communication financière, les public affairs ainsi que la gestion de réputation et la communication de crise. Fondé en 2006, il est géré par 15 partenaires répartis entre ses bureaux de Zurich, Berne, Genève et Lausanne.

Contact

Christophe Lamps, Senior Partner

T +41 79 476 26 87

E cla @dynamicsgroup.ch Edwin van der Geest, Senior Partner

T +41 79 330 55 22

E vdg@dynamicsgroup.ch Christian Wolf, Partner (dès le 1er novembre 2020)

T +41 79 457 72 05

Fin du communiqué aux médias