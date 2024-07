Le fabricant d'aspirateurs Dyson va supprimer environ 1 000 emplois en Grande-Bretagne dans le cadre d'une restructuration mondiale.

La société, fondée par James Dyson, l'inventeur de l'aspirateur sans sac, emploie 3 500 personnes en Grande-Bretagne, notamment dans son centre de recherche et de développement de Malmesbury, dans l'ouest de l'Angleterre.

Le directeur général, Hanno Kirner, a déclaré mardi : "Nous nous sommes développés rapidement et, comme toutes les entreprises, nous réexaminons de temps à autre nos structures mondiales pour nous assurer que nous sommes prêts pour l'avenir. C'est pourquoi nous proposons de modifier notre organisation, ce qui pourrait entraîner des licenciements.

"Dyson opère sur des marchés mondiaux de plus en plus féroces et concurrentiels, où le rythme de l'innovation et du changement ne fait que s'accélérer. Nous savons que nous devons toujours faire preuve d'esprit d'entreprise et d'agilité, des principes qui ne sont pas nouveaux pour Dyson. (Reportage de Paul Sandle à Londres et de Yamini Kalia à Bengaluru ; rédaction de Varun H K et Sachin Ravikumar)