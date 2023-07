L'écrivain E. Jean Carroll, qui a convaincu un jury que Donald Trump lui devait 5 millions de dollars pour avoir abusé d'elle sexuellement et l'avoir diffamée, a demandé à un juge de rejeter la demande reconventionnelle de l'ancien président des États-Unis, qui l'accuse de l'avoir diffamé en répétant qu'il l'a violée.

Dans un document déposé mardi au tribunal de Manhattan, les avocats de Mme Carroll ont qualifié la contre-attaque de M. Trump de dernière tentative pour "tourner" la perte de son procès en affirmant qu'elle lui a causé un préjudice "important" en laissant entendre, lors d'une interview après le procès, que l'agression était également un viol.

"Ici, au tribunal fédéral, où la logique et la raison prévalent sur la satire, il est clair que la nouvelle demande reconventionnelle de Trump pour diffamation doit être rejetée avec préjudice", a écrit Roberta Kaplan, avocate de Mme Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle.

Les avocats de Mme Carroll, 79 ans, ont également accusé M. Trump d'avoir introduit sa demande reconventionnelle trop tard, afin de "retarder une fois de plus cette affaire qui, autrement, serait prête à être jugée, mais qui a pris beaucoup de retard".

M. Trump, 77 ans, qui brigue à nouveau la présidence, a intenté un procès à Mme Carroll le 27 juin, s'opposant à une interview accordée à CNN après le verdict du 9 mai, dans laquelle elle déclarait "oh oui, il l'a fait, oh oui, il l'a fait" lorsqu'on l'interrogeait sur la conclusion du jury selon laquelle il n'avait pas commis de viol.

Ses avocats ont déclaré que les "faussetés répétées et les déclarations diffamatoires" de Mme Carroll ont causé "un préjudice important à sa réputation, qui, à son tour, a donné lieu à un montant démesuré de dommages-intérêts".

La contre-attaque s'inscrit dans le cadre du premier des deux procès intentés par Mme Carroll, qui l'accuse de diffamation - le second a donné lieu à un verdict de 5 millions de dollars - pour avoir nié l'avoir violée dans la cabine d'essayage d'un grand magasin de Manhattan au milieu des années 1990.

Trump a fait appel du verdict de 5 millions de dollars.

En réponse à l'accusation de viol portée par Mme Carroll en juin 2019, M. Trump avait affirmé qu'il ne connaissait pas Mme Carroll, qu'elle n'était pas son "type" et qu'elle avait menti pour stimuler les ventes de ses mémoires.

Dans le dossier déposé mardi, les avocats de Mme Carroll ont déclaré qu'elle n'avait pas dit "oh oui, il l'a fait" avec une réelle intention de nuire, ce qui signifierait qu'elle savait que la déclaration était fausse ou qu'elle l'avait ignorée sans se soucier des conséquences.

Ils ont également affirmé que la déclaration était "substantiellement vraie", et donc non diffamatoire, et qu'elle reflétait simplement ce que Mme Carroll avait à l'esprit au moment où le verdict a été lu.

M. Carroll réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Un procès est prévu le 15 janvier 2024 devant le juge de district américain Lewis Kaplan, qui a traité le procès précédent. Il n'a aucun lien de parenté avec Roberta Kaplan.

L'affaire est Carroll v Trump, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-07311.